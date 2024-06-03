Пять лучших поз йоги для снятия стресса

Для всех, кто ищет покоя и расслабления для тела и ума, йога – это то, что нужно. Она имеет множество преимуществ для здоровья – от поддержания бдительности разума до улучшения настроения и концентрации внимания.

Итак, если вы в последнее время испытываете стресс, мы подготовили пять лучших поз йоги, которые следует регулярно практиковать.

Баласана (детская поза)

Баласана отлично подходит для установления здоровой связи между телом и разумом и позволяет отображать свои чувства в положительном ключе.

Чтобы выполнить эту позу, станьте на четвереньки и расслабьте ягодицы на пятках. Вытяните руки и опустите голову на коврик или пол. Задержитесь в таком положении на пару минут, чтобы ощутить внутреннее спокойствие и расслабление.

Сету Бандха Сарвангасана (вне моста)

Чтобы выполнить Сэту Бандха Сарвангасана, лягте на спину, положив руки на бока ладонями вниз.

Затем согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол. Затем, опираясь на плечи, руки и стопы, оторвите спину от пола. Продолжайте медленно дышать. Задержитесь в позе на минуту. Расслабьтесь, затем повторите.

Янусирсасана (вне головы на коленях)

Эта вне йоги отлично подходит для поддержания психического здоровья: она успокаивает нервную систему, помогает избавиться от стресса и тревоги. Сядьте на коврик, вытянув ноги. Затем согните одну ногу, соединив стопу с противоположным бедром.

Затем вытяните руки вперед. Старайтесь коснуться пальцев ног и положить голову на ногу.

Уттанасана (вне наклона вперед)

Известно, что вне наклона вперед помогает снять боли в мышцах и снизить стресс. Чтобы выполнить эту позу, встаньте поставив ноги на ширине плеч. Выпрямите ноги настолько, насколько это возможно, и позвольте туловище свисать.

Затем расслабьте плечи и потянитесь головой вниз к полу. Задержитесь в таком положении на минуту-две. Расслабьтесь, а затем повторите.

Бхуджангасана (вне кобры)

Для выполнения этой позы лягте на живот. Раскиньте руки на полу и вытяните ноги. Затем медленно поднимите верхнюю часть тела с шеей вверх. Растягивайте тело в течение 30-60 секунд. Расслабьтесь и повторите.

Эта поза снимает скованность в верхней части тела, способствует гибкости в нижней части спины и укрепляет пресс. Она может облегчить менструальные боли.

Ранее OBOZ.UA писал, каковы дыхательные упражнения йоги.

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