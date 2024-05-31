Дыхательные упражнения по йоге, которые полезно выполнять каждый день

Нам часто советуют регулярно практиковать йогу из-за ее пользы для здоровья. Это потому, что она создает связь между вашим телом и разумом, позволяет им расслабиться и восстановиться с помощью различных поз и дыхательных техник.

Кроме того, йога может помочь улучшить кровообращение, пищеварение, силу и гибкость. Мы собрали несколько дыхательных упражнений, которые следует выполнять каждый день.

Вдох и выдох

Чтобы выполнить это упражнение, сначала сядьте. Начните с того, что положите бедра на колени или сядьте в удобное кресло. Затем положите руки на колени и закройте глаза.

Теперь сделайте глубокий вдох через нос, а затем медленно выдохните. Повторите несколько раз.

Капалбхати Пранаяма

Чтобы выполнить Капалбгати Пранаяму или сияющее черепом дыхание, сядьте и положите обе руки на соответствующие колени. Теперь закройте глаза и глубоко вдохните, наполняя лёгкие воздухом. После этого сделайте глубокий выдох.

Это упражнение помогает похудеть, улучшает кровообращение, снимает стресс, повышает умственную активность и омолаживает весь организм.

Анулом Виллой Пранаяма

Эта форма пранаями предполагает чередование дыхания. Чтобы выполнить Анулом Вилом Пранаяму, сначала закройте глаза, сядьте в подмасанную и положите обе руки на колени.

Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки, а затем медленно вдохните через левую ноздрю. Теперь закройте левую ноздрю безымянным пальцем и выдохните через правую ноздрю. Повторите с другой стороны.

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