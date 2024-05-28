Пять асан йоги, которые помогут справиться с проблемами щитовидной железы

Заболевание щитовидной железы возникает, когда щитовидная железа (маленькая железа в горле) либо не в состоянии производить достаточное количество тиреоидных гормонов, либо выделяет избыточное количество гормонов.

Однако йога может помочь в этом. Хотя она, возможно, не полностью вылечит проблему, но позволит предотвратить прогрессирование. Мы подготовили пять поз йоги для этого.

Сарвангасана (устойчивая на плечах): улучшает кровообращение, питает щитовидную железу

Начните с положения лежа на спине, слегка согните колени и приподнимите ноги. Держите руки ровно на полу и с помощью них перекатывайтесь на верхнюю часть спины. Вы можете прижать руки к пояснице для поддержания и удержания в вертикальном положении.

Медленно вытяните ноги к потолку. Задержитесь в таком положении на 5-6 вдохов. Расслабьтесь, затем повторите.

Халасана (вне плуга): стимулирует щитовидную железу

Эта поза поможет растянуть шею, успокоить нервную систему и стимулировать щитовидную железу. Чтобы выполнить эту позу, начните с стойки на плечах, согните бедра так, чтобы пальцы ног опирались на пол. Соедините руки вместе и вытяните предплечье за спину.

Удерживайте позицию столько, сколько чувствуете себя удобно. Расслабьтесь и повторите.

Мацясана (вне рыбы): улучшает кровообращение в щитовидной железе

Эта поза заставит вашу спину извиваться таким образом, что усугубит кровообращение в щитовидной железе.

Начните с того, что сядьте прямо, скрестив ноги. Теперь, держась за пальцы ног, прогнитесь назад и вытяните голову и шею. Старайтесь коснуться головой пола/мата. Задержитесь на пару секунд и вернитесь в исходное положение.

Устрасана (вне верблюда): она также стимулирует щитовидную железу

Устрашенная или вне верблюда помогает улучшить кровообращение и стимулирует работу щитовидной железы. Чтобы выполнить эту позу, сядьте на колени, держа корпус прямо, а колени образуют прямой угол. Прогните хребет назад и коснитесь руками пяток.

Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Бхуджангасана (вне кобры): помогает улучшить работу щитовидной железы

Эта поза считается прекрасной для людей, страдающих проблемами со щитовидной железой, поскольку область шеи и горла растягивается, тем самым улучшая ее функцию.

Чтобы выполнить ее, лягте на живот, положив руки под плечи. Затем нажмите руками вниз и поднимите верхнюю часть тела назад, по возможности. Задержитесь в таком положении на пять вдохов. Расслабьтесь и повторите.

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