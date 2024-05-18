Асаны йоги для облегчения варикозного расширения вен
Варикозное расширение вен может быть вызвано несколькими причинами, такими как возраст, ожирение, сидячий образ жизни или гормональные изменения, и часто болезненны.
Йога не имеет лекарства от варикоза, но есть несколько асан и растяжек, которые могут помочь вам справиться с этим и значительно уменьшить боль. Мы приготовили для вас их список.
Сарвангасана соломба
Лягте прямо на пол, руки в бока. Теперь, поддерживая спину руками, быстро поднимите ноги и ягодицы, удерживая равновесие на плечах.
Не напрягайте голову и шею. Держите ноги прямыми, а пальцы направлены в потолок. Задержитесь в этой позе на 30 секунд. Теперь медленно опускайте ноги и руки на пол.
Навасана
Сядьте, согнув ноги в коленях и прижав ступни к полу. Теперь плавно оторвите ноги от пола. Сначала держите колени изогнутыми. Затем выпрямите ноги под углом 45 градусов.
Ваше тело слегка прогибается назад, но убедитесь, что спина не сутулится. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Поверните ноги на пол и выдохните.
Матсьясана
Лягте на спину. Нажмите ладонями на пол и приподнимите грудную клетку, чтобы выгнуть спину. Лопатки и верхняя часть тела должны отрываться от пола, а голова должна лежать на полу, как лук.
Ноги не сгибайте. Задержитесь в этой позе на 30 секунд. Выдохните и приподнимите голову. Расслабьте тело, плечи, верхнюю часть тела и голову.
Випарита Корни
Лягте на спину перед стеной. Теперь поднимите прямые ноги и держите их параллельно стене. Руками поддержите поясницу и оторвите ягодицы от пола.
Задержитесь в этой позе до 45 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Вы можете также выполнять эту позу без опоры на стену.
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