Йога против воспалений и травм: 4 асаны, для укрепления коленей

Колени одно из самых уязвимых мест на теле человека. Их довольно легко травмировать или простудить, и в этом случае, вы получите болезненную и трудно излечимую проблему.

Для облегчения боли и укрепления коленей, рекомендуется физиотерапия. В частности, вы можете помочь им, практикуя йогу. Вот несколько асан, которые OBOZ. UA рекомендует для такого случая.

Сету Бандхасана (поза моста)

Чтобы выполнить эту асану, лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол.

Поднимите спину от пола. Коснитесь грудью подбородка, не опуская его вниз. Поддерживайте свой вес плечами, руками и ногами.

Вытяните руки, задержитесь на 1-2 минуты и вернитесь в исходное положение.

Уткатасана (поза стула)

Поставьте ноги на расстоянии бедер друг от друга. Прислонитесь спиной к стене и опуститесь вниз, пока колени и лодыжки не станут параллельны друг другу.

Положите руки на бедра, задержитесь в позе на несколько вдохов, а затем расслабьтесь.

Эта асана укрепляет квадрицепсы, подколенные сухожилия и абдукторы.

Триконасана (поза дерева)

Встаньте прямо, расставив ноги в стороны. Поверните правую ногу на 90 градусов наружу, а левую – на 15 градусов внутрь.

Поднимите руки в стороны, параллельно полу, ладони направлены вниз.

Теперь согните правую руку, направив ее вниз, а левую вытяните вертикально. Задержитесь, а затем повторите с левой стороны.

Триконасана укрепляет мышцы бедер, помогая избавиться от боли в коленях.

Паршвоттанасана (поза пирамиды)

Начните с того, что встаньте прямо. Затем поставьте левую ногу на 2-3 стопы позади правой, а руки заведите за спину в обратную молитвенную позицию.

Наклоните голову к правой ноге. На вдохе и выдохе вытяните позвоночник и подтяните туловище к бедрам. После пяти долгих вдохов расслабьтесь и повторите с другой ногой.

Паршвоттанасана полезна для коленных суставов.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, об упражнениях для укрепления глаз.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.