Йога против воспалений и травм: 4 асаны, для укрепления коленей
Колени одно из самых уязвимых мест на теле человека. Их довольно легко травмировать или простудить, и в этом случае, вы получите болезненную и трудно излечимую проблему.
Для облегчения боли и укрепления коленей, рекомендуется физиотерапия. В частности, вы можете помочь им, практикуя йогу. Вот несколько асан, которые OBOZ. UA рекомендует для такого случая.
Сету Бандхасана (поза моста)
Чтобы выполнить эту асану, лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол.
Поднимите спину от пола. Коснитесь грудью подбородка, не опуская его вниз. Поддерживайте свой вес плечами, руками и ногами.
Вытяните руки, задержитесь на 1-2 минуты и вернитесь в исходное положение.
Уткатасана (поза стула)
Поставьте ноги на расстоянии бедер друг от друга. Прислонитесь спиной к стене и опуститесь вниз, пока колени и лодыжки не станут параллельны друг другу.
Положите руки на бедра, задержитесь в позе на несколько вдохов, а затем расслабьтесь.
Эта асана укрепляет квадрицепсы, подколенные сухожилия и абдукторы.
Триконасана (поза дерева)
Встаньте прямо, расставив ноги в стороны. Поверните правую ногу на 90 градусов наружу, а левую – на 15 градусов внутрь.
Поднимите руки в стороны, параллельно полу, ладони направлены вниз.
Теперь согните правую руку, направив ее вниз, а левую вытяните вертикально. Задержитесь, а затем повторите с левой стороны.
Триконасана укрепляет мышцы бедер, помогая избавиться от боли в коленях.
Паршвоттанасана (поза пирамиды)
Начните с того, что встаньте прямо. Затем поставьте левую ногу на 2-3 стопы позади правой, а руки заведите за спину в обратную молитвенную позицию.
Наклоните голову к правой ноге. На вдохе и выдохе вытяните позвоночник и подтяните туловище к бедрам. После пяти долгих вдохов расслабьтесь и повторите с другой ногой.
Паршвоттанасана полезна для коленных суставов.
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