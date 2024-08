10 популярных советов для похудения, которые могут испортить ваши результаты

Желание похудеть и улучшить свою форму нередко заставляет людей обращаться к популярным рекомендации, которые обещают потрясающий результат. Однако, некоторые из этих советов для похудения могут навредить здоровью.

Например, чрезмерное ограничение калорий может замедлить обмен веществ и вызвать дефицит важных питательных веществ, а экстремальные диеты и тренировки способны привести к истощению и травмам. От чего следует отказаться и как сделать выбор в пользу проверенных методов, рассказали в Eat This, Not That.

Некоторую еду можно заменить смузи

Чтобы смузи был здоровым завтраком, используйте белок, клетчатку и здоровые жиры. Избегайте вариантов с большим содержанием углеводов и сахара, которые повышают уровень сахара в крови и быстро вызывают голод. Жидкие калории с низким содержанием клетчатки менее насыщают, чем твердая пища, а потому потребление смузи может привести к перееданию.

Не стоит зацикливаться на весах

Ежедневное взвешивание может быть эффективным для похудения, даже если кажется изнурительным. Исследования показывают, что регулярный мониторинг веса помогает лучше контролировать питание и достигать результатов. Поэтому, чтобы контролировать свой вес, не бойтесь взвешивания.

На обед следует есть салаты

Чтобы салат был действительно сытным, добавляйте в него белки (курицу, фасоль или рыбу), а также здоровые жиры (авокадо или орехи). Без этих компонентов вы быстро почувствуете голод и будете искать нездоровые закуски.

Вы должны избегать любого сахара

Не бойтесь употреблять фрукты, даже если они содержат сахар. Фрукты содержат антиоксиданты, воду и клетчатку, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, а также снижают риск ожирения. Кроме того, регулярное потребление фруктов может помочь в защите от болезней и улучшить иммунитет.

Вы можете положиться на яблочный уксус, сжигающий жир

Яблочный уксус может помочь сохранять чувство сытости дольше, но он не является магическим средством для похудения. Чтобы достичь результатов, важно сочетать его со сбалансированным рационом и здоровым образом жизни.

Вы должны употреблять только натуральные и органические продукты

Маркетологи используют слова как "обезжиренный" или "без сахара", чтобы привлечь наше внимание к здоровым продуктам. Однако, такие термины, как "органический", не всегда гарантируют меньшую калорийность или большую питательность. Чтобы действительно оценить продукт, стоит внимательно читать этикетки.

Вы можете употреблять диетические напитки

Диетические газированные напитки не могут помочь в похудении и наоборот, ухудшить здоровье кишечника. Они поддерживают зависимость от сладкого и могут снизить ваши шансы на успех. Поэтому, лучше выбирайте воду или умеренно потреблять сладости.

Вы должны много спать

Чрезмерный сон может привести к набору веса, поскольку он увеличивает уровень CRP - белка, который вырабатывается печенью в ответ на воспаление в организме. Хотя люди, которые спят менее 5 часов, набирают больше жира на животе по сравнению с теми, кто спит 7-8 часов, однако, превышение 8 часов сна может незначительно увеличить вес.

Вы должны употреблять только воду в бутылках

Пластиковые бутылки могут повредить вашим усилиям в похудении из-за содержания бисфенола А, который связывают с ожирением. Для поддержания метаболизма и контроля голода лучше выбрать другие источники воды. Пересмотрите свой выбор бутылок, чтобы избежать негативного влияния на здоровье.

Вы должны придерживаться диеты

Чтобы похудеть, не обязательно придерживаться жесткой диеты. На старте вы можете попробовать диеты Whole30 или Paleo, но не зацикливайтесь на них. Сосредоточьтесь на разнообразном здоровом питании и контролируемых порциях.

