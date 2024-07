12 эффективных способов похудеть: советы, которые помогут контролировать вес

Знали ли вы, что кулинарные привычки имеют меньшее влияние на наш вес, чем мы привыкли считать? Похудеть вполне возможно, даже не готовя еду дома и не отказываясь от любимых блюд, которые вы привыкли заказывать на вынос.

Чтобы контролировать свой вес и улучшить физическую форму, достаточно ввести в свою жизнь некоторые полезные привычки и периодически выполнять действия, которые помогут вам контролировать вашу физическую форму. В Eat This, Not That! поделились некоторыми советами, которые могут способствовать уменьшению ваших параметров.

Произведите ревизию в шкафу

Прежде чем готовить здоровую пищу, посмотрите свои запасы. Выбросьте обработанные продукты и замените их полезными, готовыми к употреблению вариантами, такими как: нарезанные овощи, фрукты, орехи и йогурты. Это сделает здоровый выбор не только более легким, но и более здоровым.

Пейте питательные вещества

Если вы не любите мыть, порезать и чистить продукты, вы можете отказаться от идеи приготовления. Таким образом вы можете отправиться в магазин или кафе в поиске такого полезного напитка, однако он может быть вреден из-за высокого содержания сахара. Лучше сделайте полезный смузи дома, смешав замороженные фрукты, протеиновый порошок и несладкое миндальное молоко.

Позаботьтесь о завтраке с ночи

Овсянка на ночь – это простой и вкусный завтрак, не требующий усилий во время приготовления. Все, что вам нужно – смешать овсяные хлопья с любимыми начинками и жидкостью, оставить овсянку в холодильнике на ночь и наслаждаться готовым блюдом утром.

Ешьте открытые бутерброды

Если вы часто вы едите закрытые бутерброды, по типу сэндвичей – прекратите это делать. Кроме того, замените белый хлеб цельнозерновым, чтобы уменьшить калорийность и дополните бутерброд овощами, такими как морковь или сахарный горошек, которые придадут большее насыщение.

Здоровые снеки

Вы можете легко наслаждаться здоровыми перекусами, такими как яблоки, бананы или груши, обогащенные ореховым маслом. Это вкусный, сладко-соленый вариант перекуса, богатый белками, не требующими дополнительных усилий во время приготовления.

Держите под рукой заготовки для микроволновки

Запаситесь полуфабрикатами, которые легко приготовить в микроволновке. Например, для быстрого блюда возьмите курицу-гриль, овощи с травами, сладкий картофель, приправленный оливковым маслом и паприкой.

Полезная замороженная еда

Когда нет времени, замороженная пища может быть удобной альтернативой. Однако, осторожно выбирайте блюда, поскольку многие из них содержат много соли, жиров и вредных химических веществ. Вместо этого выбирайте полезные варианты, например, пицца Маргарита с тонким коржом или куриные буррито с лаймом и кинзой.

Контролируйте пережевывание пищи

Все мы любим смотреть комедийные сериалы и интересные видео на YouTube или TikTok, но важно наслаждаться едой за столом, а не перед телевизором или телефоном. Это помогает избежать переедания, которое часто случается из-за отвлечения.

Выбирайте столик поближе к выходу

Если вы часто обедаете в ресторанах, ваш выбор блюд может зависеть от места, где вы сидите. Исследователи выяснили, что посетители, сидящие ближе ко входу, чаще заказывают здоровые блюда, чем сидящие как можно дальше от двери.

Делайте замену при заказе

Если вы редко готовите дома или у вас нет времени на покупки, заказ еды на вынос может быть удобной альтернативой. Для уменьшения количества калорий в заказе используйте специальные запросы и замены.

Десерты в стакане

Не все сладости под запретом, если вы соблюдаете диету. Поэтому наслаждайтесь ими, контролируя порции и калории, например, приготовив порционный торт в микроволновке. Просто смешайте ингредиенты в чашке и поставьте в микроволновку, чтобы получить вкусную и сбалансированную порцию.

Закрывайте кухню на ночь

Ограничение времени приёма пищи столь же важно, как и сам состав рациона. Исследование показало, что питание по расписанию в течение 9-12 часов активности и воздержание от еды в ночное время помогает контролировать вес и снижает риск метаболических заболеваний, даже при употреблении высококалорийных продуктов.

