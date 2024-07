Помощь, откуда не ожидали: 8 'вредных' продуктов, которые могут способствовать похудению

Как известно, чтобы начать худеть необходимо придерживаться самодисциплины и разнообразить свой рацион сбалансированной пищей. Однако, не все "плохие" продукты одинаковы и непременно должны быть исключены из вашей пищевой корзины.

Некоторые из них, которые считаются вредными, могут действительно помочь в похудении. В Eat This, Not That! поделились, что из того, что мы считаем опасным для фигуры, может стать неожиданными союзниками в вашей борьбе с лишним весом.

Арахисовое масло

Вам не обязательно надо отказываться от арахисового масла, если вы на диете, ведь оно содержит полезные жиры и белки, которые помогают сохранять сытость и уменьшать потребление калорий. Выбирайте натуральное арахисовое масло с минимумом сахара и консервантов и употребляйте его в умеренных количествах.

Жирный йогурт

Согласно исследованиям известно, что цельножирные молочные продукты не приводит к набору веса, а наоборот - уменьшают количество жировых отложений и увеличивает мышечную массу. Таким образом, жирный йогурт, богатый пробиотиками, помогает снизить уровень плохого холестерина и способен улучшить здоровье кишечника, что важно для контроля веса.

Черный шоколад

Темный шоколад может способствовать похудению, если не злоупотреблять его количеством в рационе. Он содержит антиоксиданты, которые ускоряют метаболизм и уменьшают тягу к сладкому. Кроме того, шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) удовлетворяет желание сладкого, не мешая вашим усилиям в стремлении уменьшить лишний вес.

Бутерброды

Бутерброды могут быть полезны для диеты, если готовить их из цельнозернового хлеба, нежирных белков и большого количества овощей. Это обеспечит энергией, клетчаткой и питательными веществами, помогая контролировать потребление калорий и оставаться сытыми.

Авокадо

Хотя авокадо считается калорийным плодом, оно содержит полезные мононенасыщенные жиры и клетчатку, утоляющие голод. Исследование NHANES показало, что те, кто регулярно ест авокадо, имеют более низкую массу тела и изящную талию.

Яйца

Считалось, что из-за содержания в желтке холестерина яйца нельзя считать вполне полезным продуктом. Однако умеренное потребление яиц обеспечивает организм витаминами и питательными веществами, способствующими здоровью. Белок в яйцах помогает сохранять чувство сытости и контролировать потребление калорий, что способствует похудению.

Орехи

Исследования показывают, что ежедневное потребление орехов связано с уменьшением риска избыточного веса и ожирения. Они содержат полезные жиры, белок и клетчатку, что помогает обеспечить сытость и предотвращает переедание. Однако важно контролировать размер порций, поскольку орехи могут быть достаточно калорийными.

Бананы

Бананы калорийнее других фруктов, однако имеют значительные преимущества для контроля веса. Они насыщены питательными веществами и клетчаткой, что обеспечивает ощущение сытости и помогает снизить общее потребление калорий. Кроме того, бананы содержат много клетчатки, что способствует регуляции уровня сахара в крови и уменьшению содержания вредных липопротеидов.

