10 продуктов, которые необходимо есть, чтобы похудеть

Когда вы решаете для себя начать этап похудения, самым легким, что вы можете сделать - это определить, какие продукты следует добавить в рацион. Однако, что делать, если у вас в холодильнике осталась еда, которая потенциально может угрожать вашей фигуре?

Не спешите избавляться от всего, что может казаться вредным, так как кое-что из этого может вас приятно удивить. Какие продукты не помешают на пути к красивой фигуре и что из этого может доставить вам удовольствие, рассказали в Eat This, Not That!

Комфортная сливочная еда

Картофельное пюре и сливочная паста с соусом песто являются одними из самых комфортных и любимых блюд. Поскольку отказаться от такой калорийной пищи чрезвычайно трудно, вместо того, чтобы полностью отказывать себе в таких блюдах, лучше трансформировать привычные рецепты на более здоровые версии. Попробуйте овсянку, авокадо, сливочные супы с фасолью вместо сливок, хумус и легкий шпинатный соус.

Десерты

Даже во время диеты не обязательно полностью отказываться от десертов. В конце концов, ограничение в сладком может привести к срывам, которые сводят на нет все попытки сбросить лишний вес. Вместо этого лучше заменить калорийные десерты на полезные и нежирные аналоги, например пудинг на основе низкокалорийного йогурта с семенами чиа и фруктами.

Арахисовое масло

Этот продукт может помочь избежать чрезмерного переедания, благодаря содержанию растительного белка и клетчатки. Кроме того, согласно исследованию опубликованном в 2022 году в Nutrients, 2 приема пищи в день из слабосоленого арахиса могут привести к потере веса, снижению артериального давления и улучшению уровня сахара в крови натощак.

Картофель

В отличие от жареного, вареный картофель способен быстро и надолго обеспечить ощущением сытости. Кроме того, он является источником витамина С, калия, а также клетчатки.

Горькая зелень

Горькие листья, по типу рукколы или одуванчика являются источником клетчатки и питательных веществ, которые улучшают пищеварительную систему. Они улучшают метаболизм и прекрасно сочетаются с другими блюдами.

Зеленый чай

Это базовый напиток, который вам следует употреблять на время похудения. Он не только прекрасно успокаивает, но и утоляет голод, а также частично помогает сжигать жир, благодаря содержанию кофеина.

Жирная рыба

Лосось и сардины - отличные источники белка и омега-3 жиров, которые помогают удержать чувство сытости и уменьшить вес, увеличивая потребление белка. Кроме того, жирные кислоты омега-3 способствуют здоровью сердца и уменьшают висцеральный жир, что особенно полезно для тех, кто избегает мяса.

Острый перец

Острый перец содержит соединение капсаицин, которое снижает аппетит, повышает метаболизм и предотвращает воспаление. Кроме того, этот компонент может помочь избавиться от жира в проблемной зоне живота.

Гороховый протеин

Протеин, обогащенный клетчаткой и белком, образует мощный тандем, который способствует ощущению сытости, поддержанию энергии и стабильности уровня сахара в крови. Он помогает бороться с тягой к сладкому и постоянным перекусам.

Красная капуста

Фиолетовая или красная капуста имеет мало калорий, что делает этот продукт незаменимым в рационе. Капуста также служит отличным источником клетчатки и фитостеролов, которые важны для поддержания регулярности и сохранения полезных бактерий в вашем микробиоме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие завтраки следует готовить, чтобы начать худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.