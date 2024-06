9 вкусных и полезных завтраков для похудения

Основой для получения сил, бодрости и тонуса в течение всего дня является сбалансированный завтрак, который содержит белки, клетчатку и витамины. Такая пища поможет спокойно дождаться следующего приема пищи и избежать нездоровых перекусов в течение дня.

Не знаете, что именно приготовить на завтрак и какие продукты вам для этого понадобятся? Советы поделились в Eat This, Not That!

Овощной омлет с овощами

Это классический завтрак, который содержит высокое содержание белка и низкую калорийность, что помогает похудеть. К взбитым яйцам можно добавить шпинат, лук, перец или грибы и подавать готовое блюдо с тостами из цельнозернового хлеба.

Овес

Протеиновый овес - это богатая белком традиционная овсяная каша, которую очень легко готовить. Этот продукт регулирует потребность в сладком и прекрасно насыщает, помогая терять лишний вес. Дополнить эту кашу можно ореховым маслом, свежими фруктами и ягодами.

Греческий йогурт с ягодами

Это отличная альтернатива, если у вас нет свободного времени на приготовление блюд. Греческий йогурт богат белком и имеет низкую калорийность. Однако, важно выбирать несладкий или обычный вариант, чтобы избежать чрезмерного добавления сахара.

Тофу Скрэмбл

Это веганская альтернатива омлету из яиц. Такое блюдо обеспечит вас необходимым белком растительного происхождения и другими питательными веществами. Чтобы создать характерный желтый цвет, напоминающий омлет, добавьте к тофу куркумы и не забудьте о любимых овощах.

Хэш из сладкого картофеля и яиц.

Хеш - это блюдо, к которому добавляют измельченное мясо, картофель и лук, которые обжаривают на сковороде. В этом случае хеш можно приготовить из двух яиц, одного батата и шпината. По вкусу можно добавить грибов или болгарский перец. Такое блюдо поможет снизить гликемический индекс, то есть не повысит уровень сахара в крови.

Протеиновые блинчики с бананом

Это сладкое блюдо, богатое клетчаткой и калием. В нем нет сахара, однако оно прекрасно повышает энергию и снижает аппетит.

Блины с творогом и ягодами

Если вам хочется чего-то сладкого и полезного - это лучший выбор. В таком блюде много белка и мало калорий, что позволяет дольше оставаться сытыми.

Смузи с горохом и черникой

В 120 калориях горохового протеина содержится 25-30 граммов белка, который вместе с клетчаткой из черники добавляет энергию, не оставляя чувство голода. Это быстрый и полезный перекус на каждый день, который помогает худеть.

Овсяная каша с корицей и творогом

Творог и овсянка с корицей содержит много клетчатки, что без сахара дает организму нужную сытость и производительность. Это замечательное блюдо, которое поможет начать день правильно.

