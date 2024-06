5 рисков ежедневного потребления готовых завтраков

Для большинства людей, хлопья - это приятное воспоминание из детства, которое благодаря рекламе и влиянию поп-культуры считается полезным вариантом для завтрака. Однако, готовые завтраки содержат большое количество сахара и мало клетчатки, необходимой для здорового пищеварения.

Этих причин должно быть достаточно, чтобы пересмотреть свои привычки относительно выбора завтрака и отдать предпочтение сбалансированному приему пищи. Почему вам следует отказаться от пловцов на завтрак, рассказали в Eat This Not That.

Не дают ощущение сытости

После употребления на завтрак хлопьев, люди иногда жалуются на больший голод, чем после здорового завтрака. Причина этого заключается в отсутствии макроэлементов, которые способствуют пищеварению. Кроме того, большинство зерновых хлопьев содержат большое количество рафинированного сахара, что приводит к повышению его уровня в крови и быстрому чувству голода тогда, когда он падает.

Потребность в перекусах в течение дня

Пища с большим количеством углеводов и незначительным содержанием белка на завтрак, может привести к ощущению неудовлетворенности, что может возбудить желание потреблять больше пищи в течение дня. Согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Nutrition, сравнивали яичный завтрак и зерновой завтрак, определили, что участники, которые ели яйца, чувствовали большую насыщенность. Кроме того, в течение дня они потребляли на 438 калорий меньше, чем те, кто выбирал злаковый завтрак.

Набор лишнего веса

Хлопья могут стимулировать потребление большего количества калорий в течение дня, а их высокий гликемический индекс может вызвать колебания уровня сахара в крови, что способствует чрезмерным перекусам. Кроме того, исследования подтверждают, что диеты, основанные на злаковых хлопьях, могут существенно усложнить процесс похудения.

Риск появления диабета

Диеты с низким гликемическим индексом, способствуют лечению диабета и улучшают уровень холестерина и триглицеридов. Такие диеты способны повысить уровень хорошего холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Потребность в сладком

Сахар в хлопьях увеличивает потребление сахара в целом. В исследовании, где дети получали хлопья с высоким или низким содержанием сахара, первые потребляли значительно больше хлопьев и почти вдвое больше рафинированного сахара вообще. Таким образом, к завтраку лучше выбрать более здоровые альтернативы.

