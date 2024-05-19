Составляющие здорового завтрака: что есть для продуктивного дня

Завтрак является важнейшим приемом пищи, поскольку от него зависит, как именно пройдет наш день. Он обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и является элементом сбалансированного питания, что способствует похудению.

Для получения максимальной пользы от первого приема пищи, стоит выбирать разнообразные и натуральные продукты. Какие именно, узнавали в OBOZ.UA.

Фрукты

Фрукты легко перевариваются, улучшают иммунитет и состояние кожи. Разнообразная фруктовая тарелка, содержащая яблоки, авокадо, вишни и арбуз является лучшим выбором на завтрак. Стоит помнить, что фрукты лучше потреблять не на голодный желудок и их можно сочетать с другими категориями продуктов.

Овощи

Если добавить овощи на завтрак, можно обеспечить организм большим количеством клетчатки и питательных веществ, что улучшит ваш день. Например, можно добавить огурцы, помидоры или листья салата к сэндвичу или включить их в безсахарный смузи.

Сложные углеводы

Все виды зерен содержат сложные углеводы, а также важные витамины и минералы. Чтобы обогатить свой рацион до завтрака, включая цельнозерновые каши, измельченную пшеницу или овсянку. Также можно приготовить бутерброды из цельнозернового хлеба или булочек.

Белок

Белковый завтрак обеспечит ваш организм необходимыми питательными веществами, такими как железо, цинк и кальций. Кроме того, такой завтрак будет способствовать стабильности уровня глюкозы в крови, повышая внимание и концентрацию. Для этого необходимо включить в рацион рыбу, яйца и мясо, или орехи, семена и бобовые.

Молоко

Если у вас нет аллергии на молочные продукты, добавьте к завтраку молоко, йогурт и творог. Они содержат кальций, витамины и высококачественный белок, полезные для здоровья.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему на завтрак полезно употреблять овсяную кашу.

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