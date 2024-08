10 правил похудения, которые могут навредить вашему здоровью

Знали ли вы, что соблюдение ложных рекомендаций похудения может нанести больше вреда, чем пользы? Например, некоторые так называемые "правила" обещают быстрый результат, но на самом деле они способны тормозить ваш прогресс, заставляя останавливаться на половине пути.

Именно поэтому, важно не поддаваться мифам и заменить их на более эффективные привычки. В Eat This, Not That! рассказали, от каких установок следует отказаться, чтобы улучшить свой результат, начав худеть быстро и последовательно.

Заниматься спортом нужно много

Чтобы похудеть, не нужно тратить часы на ежедневные тренировки в зале. Чрезмерные нагрузки могут привести к травмам и перетренированности, что неизбежно остановит ваш прогресс. Важно давать телу время на восстановление и помнить, что после тренировок вы можете чувствовать больший аппетит.

Есть нужно только здоровую пищу

Хотя авокадо полезно для здоровья, однако стоит контролировать свои порции, чтобы избежать переедания. Помните, что даже здоровая пища имеет калории, а потому стоит придерживаться нормы даже, употребляя ровно столько, сколько нужно вашему телу.

Начать диету следует с детоксикации

Соки не являются лучшим способом очищения организма, поскольку ваша печень эффективно удаляет токсины самостоятельно. Кроме того, низкокалорийные соковые диеты могут привести к слабости и усталости. Именно поэтому лучше выбирать сбалансированное питание для поддержания энергии и здоровья.

Вы можете наградить себя после тренировки

Во время похудения упражнения важны для наращивания мышц, которые способствуют сжиганию калорий. Не стоит вознаграждать себя вредной пищей после тренировок, потому что это сведет на нет все усилия. Кроме того, это также может поддерживать зависимость от вредной пищи, которую следует избегать в рационе.

Вам нужно сократить углеводы в рационе

Для эффективного похудения не обязательно переходить на диету с низким содержанием углеводов. Избегайте рафинированных углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови и отдавайте предпочтение сложным углеводам, что обеспечивают стабильный уровень энергии. Кроме того, недостаточное количество углеводов может привести к вялости и усилить желание есть высококалорийную пищу.

Можно есть все что угодно, если вы подсчитываете калории

Подсчет калорий может помочь похудеть, но это не устойчивый подход для долгосрочного здоровья. Вместо этого сосредоточьтесь на употреблении полезных продуктов, таких как овощи, нежирные белки и полезные жиры. Это обеспечит более стабильный и здоровый результат.

Чтобы не превысить калории, стоит пропускать прием пищи

Не пропускайте обед, даже если планируете поздний ужин, чтобы избежать замедления метаболизма и переедания. Это поможет поддерживать стабильный уровень энергии и предотвратить накопление жира. Ешьте белковые закуски или небольшие порции каждые 3-4 часа.

Нельзя есть после 20:00

Не беспокойтесь о еде перед сном, поскольку пищеварительная система работает постоянно, даже ночью. Проблема заключается в переедании или выборе калорийной пищи поздно вечером, а не в самом перекусе. Кроме того, некоторые продукты, в частности киви, арахис и лосось, даже способствуют лучшему сну.

Чтобы похудеть, следует ограничить потребление жира

Потребление жиров не делает вас толстым и они должны быть частью вашего здорового питания. Полезные жиры, такие как оливковое масло и авокадо, помогают предотвращать воспаление и поддерживают чувство сытости.

Вы должны отказаться от глютена

Для людей с целиакией или непереносимостью глютена пища без глютена является необходимой. Однако безглютеновые продукты не всегда способствуют снижению веса и могут содержать больше углеводов, чем цельнозерновые продукты. Сосредоточьтесь на потреблении цельнозерновых продуктов и овощей, избегая обработанной пищи для достижения лучших результатов.

