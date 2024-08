Трюки, которые помогут похудеть: о чем говорят эксперты

Некоторые считают, что ожирение является генетической проблемой, однако наука опровергает это утверждение. На самом деле увеличение веса может быть вызвано эпигенетикой - наукой, которая изучает, как окружающая среда, стресс и химическое воздействие влияет на активацию генов.

В частности, исследования показали, что люди с ожирением и диабетом имеют отличную модель эпигенетических маркеров по сравнению со здоровыми людьми, а потому важно контролировать некоторые внешние факторы, которые активируют гены, провоцируя накопление жира. Что именно может помочь контролировать вес и предотвратить ожирение, рассказали в Eat This, Not That.

Не принимайте витаминов

Витамины группы В могут быть связаны с ожирением и диабетом. Исследования показывают, что обогащенная детская смесь может влиять на гены, отвечающие за накопление жира. Кроме того, стоит учитывать, что ежедневный прием поливитаминов обычно безопасен, но чрезмерные дозы могут нанести вред.

Идите на утреннюю прогулку

Получение солнечного света с 8 утра может снижать риск набора веса, независимо от уровня активности или потребления калорий. Это может помочь синхронизировать метаболизм и повлиять на гены, отвечающие за накопление жира.

Ешьте меньше насыщенных жиров и сахара

Ограничьте потребление насыщенных жиров и сахара, чтобы избежать увеличения веса. Эти компоненты могут влиять на ваши гены, способствуя накоплению жира, даже если калории остаются неизменными. Поэтому их сочетание следует считать "ожирогенной средой", которая может негативно повлиять на ваше здоровье.

Сократите прием антибиотиков

Наши кишечные бактерии помогают контролировать гены ожирения, перерабатывая клетчатку в короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират. Эти кислоты поддерживают нормальный вес и снижают риск диабета. Частое употребление антибиотиков нарушает их деятельность и снижает производство этих полезных кислот.

