7 привычек для тех, кому трудно похудеть

Многие верят, что универсальные советы от звезд и фитнес-коучей гарантированно могут помочь избавиться от лишних килограммов. Тем ни менее популярные диетические трюки часто не работают для всех одинаково, а потому те, кто им следует часто разочаровываются когда не получат желаемого результата.

Учтите, что шансы на похудение могут существенно увеличиться, если попробовать несколько взаимодополняющих стратегий, научно доказавших свою эффективность. А Eat This, Not That! поделились 7 привычками успешных людей, которые могут вдохновить вас начать свой путь к похудению.

Есть трижды в день с двумя перекусами

Те, кто едят трижды в день и дважды перекусывают, гораздо эффективнее избегают переедания. Люди, которые едят реже, часто имеют избыточный вес, поэтому пять приемов пищи в день снижают тягу к пище. Наполняйте тарелку питательными, низкокалорийными продуктами и белком для поддержания веса на должном уровне.

Изменение ежедневных привычек

Изменение рациона может помочь похудеть, если потреблять гораздо меньше калорий в день, чем обычно. В частности, женщины, привыкшие употреблять около 1 800–2 000 калорий, могут уменьшить калории до 1 306 в день, а мужчины с 2 200–2 600 калорий на около 1 685 калорий в день.

Насыщение после пробуждения

Некоторые из исследований подвергают сомнению влияние времени приема пищи на метаболизм и потерю веса. Однако завтракающие чувствуют себя менее голодными в течение дня, поэтому это может помочь уменьшить постоянные перекусы и облегчить контроль над потреблением калорий.

Ежедневное взвешивание

Чтобы эффективно контролировать вес и сохранять мотивацию, необходимо взвешиваться минимум 1 раз в неделю. Хотя некоторые люди могут испытывать стресс из-за медленного прогресса, исследования показывают, что регулярный мониторинг веса способствует его потере и последовательному поведению по контролю своих показателей.

Регулярная физическая активность

Международный фонд исследования рака (WCRFI) обнаружил связь между длительным просмотром телевизора и увеличением веса и ожирением, что повышает риск развития рака. Поэтому вместо потери времени перед экраном телевизора или компьютера лучше отдать предпочтение физической активности. Для этого достаточно всего 1 часа в день.

Пить много воды

Одной из наиболее распространенных стратегий похудения является активное употребление воды. Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что 42% участников считают смену напитков решающим для успеха. Только 10% употребляют подслащенные напитки, в то время как 53% пьют низкокалорийные или некалорийные напитки, что помогает контролировать ежедневное потребление калорий.

Рутина

Последовательность – это эффективная стратегия и отличная привычка, которая помогает худеть. Исследование Дрексельского университета, опубликованное в журнале Obesity, подчеркнуло, что быстрая и нестабильная потеря веса редко приводит к долгосрочному успеху.

