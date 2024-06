Привычки, которые помогут контролировать высокий уровень холестерина

Если в вашей семье наблюдался высокий уровень холестерина, вероятно, что вы также можете с ним столкнуться в результате наследственности. Тем не менее даже если вы не наблюдаете это состояние у себя, важно активно заботиться о нормальном уровне холестерина, чтобы предотвратить его колебания.

Если подкорректировать свой рацион и изменить некоторые ежедневные привычки, вы сможете улучшить состояние здоровья и работу сердечно-сосудистой системы. Что сделать и чего добавить в свою повседневную жизнь, рассказали в Eat This, Not That !

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета, включающая оливковое масло, орехи, овощи и другие продукты региона, повышает уровень хорошего холестерина у людей с высоким риском сердечных заболеваний. Такая диета содержит антиоксиданты и помогает уменьшить потребление жареной, сладкой и ультраобработанной пищи.

Нежирное мясо

Чтобы уменьшить уровень холестерина не обязательно отказываться от мяса. Чрезмерное количество насыщенных жиров, например в жирных кусках говядины, может повысить уровень плохого холестерина. Однако, как показывают данные из The American Journal of Clinical Nutrition, нежирное красное мясо может быть частью здоровой диеты, полезной для сердца.

Ешьте овсянку на завтрак

Овсяная каша - это традиционный и полезный завтрак, содержащий бета-глюкановую клетчатку, которая может помочь снизить уровень холестерина. Исследования показали, что ежедневное потребление по крайней мере 3 граммов бета-глюканов овса может снизить уровень холестерина на 0,25 ммоль/л.

Добавьте в блюда чеснок

Чеснок, который полезен для сердца, естественным образом может влиять на уровень холестерина в крови, о чем свидетельствует мета-анализ 14 исследований. Если вы не едите чеснок, чесночные добавки могут стать достойной альтернативой для приправы дял блюд.

Выпейте чашку зеленого чая

Введение зеленого чая в ваше питание может способствовать снижению уровня холестерина благодаря его полифенолам и флавонолам. Это легко сделать, независимо от того, пьете ли вы его горячим или холодным, особенно если в вашей семье есть склонность к высокому холестерину.

Добавьте в рацион клубнику

Клубника является важной составляющей диеты, нацеленной на снижение плохого холестерина. Как показали результаты исследования, опубликованные в Journal of Nutritional Biochemistry, эта ягода может способствовать снижению уровня общего холестерина.

