10 причин для хронической усталости: что нужно изменить

Чтобы чувствовать себя бодрыми, важно придерживаться здорового режима сна, продолжительностью не менее 6-8 часов — это поможет вам восстановить энергию и поддержать здоровье. Однако даже при условии достаточного сна вы можете чувствовать постоянную усталость, что может быть признаком хронических проблем со здоровьем, таких как мышечная слабость или другие расстройства.

Что может быть причиной вашей усталости и какие действия помогут бороться с ее проявлениями? Об этом подробно рассказали в Eat This, Not That.

Анемия

Если вы часто чувствуете усталость, это может быть признаком анемии, в частности железодефицитной, которая возникает из-за недостатка железа в рационе. Ее наиболее распространенные симптомы - усталость, головные боли и слабость. Если вам это знакомо, обратитесь к врачу и сдайте анализы, чтобы получить надлежащее лечение.

Депрессия

Депрессия является распространенным психическим расстройством, которое может возникать из-за генетических и внешних факторов, таких как плохое питание и отсутствие физических упражнений. Ее симптомы, такие как постоянная усталость, боли и проблемы со сном, могут иметь физическое воздействие. Если вы заметили эти признаки, вам стоит срочно обратиться к врачу для получения профессиональной помощи.

Отсутствие тренировки

Если вы постоянно уставшие, тренировки могут показаться вам изнурительными, но на самом деле они могут увеличить уровень вашей энергии. Легкие физические нагрузки, такие как прогулки продолжительностью по 30 минут ежедневно, помогают клеткам вырабатывать новые митохондрии, что улучшает общую энергию. Начните с небольших шагов, и регулярная активность значительно повысит вашу бодрость.

Диабет

Диабет 2 типа может оставаться незамеченным, поскольку многие люди не догадываются о наличии этого заболевания. Одним из первых его симптомов является хроническая усталость, а также постоянная жажда, голод и частые мочеиспускания. Если вы замечаете эти признаки, важно проверить уровень сахара в крови с помощью специального теста и не откладывайте визит к врачу для своевременного диагноза.

Недостаточно активная щитовидная железа

Если вы часто чувствуете усталость, это может быть из-за нарушения работы щитовидной железы, которая отвечает за важные функции организма. Недостаточная активность щитовидной железы, или гипотиреоз, может привести к вялости, увеличению веса, высокому холестерину и снижению энергии. Если вы заметили эти симптомы, обратитесь к врачу для проверки уровня гормонов щитовидной железы с помощью анализа крови.

Нехватка калорий

Чтобы похудеть, важно найти баланс между питанием, физическими упражнениями и сном, начиная с уменьшения калорий. Однако не следует слишком сильно ограничивать калории, поскольку для нормального функционирования организма требуется не менее 1200 калорий в день. Если вы ведете активный образ жизни, это число должно быть близким к 1500-1800 калорий. Иначе, чрезмерное сокращение калорий может вызвать усталость, замедлить метаболизм и навредить вашим усилиям в похудении.

Избыток сахара

Ваш организм нуждается в глюкозе для поддержания энергии, вместе с тем избыток сахара может ухудшить уровень энергии. Потребление сладостей, таких как йогурт с добавками или кексы, повышает уровень сахара в крови, что может вызвать резкое снижение энергии позже. Снижайте потребление сахара, чтобы избежать этих спадов и поддерживать стабильную энергию в течение дня.

Недостаточная гидратация

Если вы чувствуете усталость и тянетесь к кофе, попробуйте выпить воды вместо кофеина. Обезвоживание может быстро лишить вас энергии, поэтому старайтесь пить не менее 2 л воды в день. Для большего удовольствия добавляйте в воду цитрусовые, ягоды или свежие травы — это обеспечит не только вкус, но и дополнительные питательные вещества.

Отсутствие углеводов

С резким сокращением углеводов можно потерять воду, но это не способствует снижению жира. Углеводы нужны для обеспечения организма энергией. А потому, их недостаток может привести к усталости и снижению активности, даже если ваша цель — похудеть. Вместо этого выбирайте сложные углеводы из цельных зерен, овощей и фруктов. Они должны составлять 45-65% вашего суточного рациона, что эквивалентно 100-200 г, в зависимости от калорийных потребностей.

Потребность в витамине D

Защита кожи от солнца важна для предотвращения рака и морщин. Вместе с тем, полное избегание солнечного света может привести к дефициту витамина D. Поэтому, если вы не получаете достаточно солнечного света, подумайте о добавках витамина D или включении в рацион продуктов, богатых этим витамином.

