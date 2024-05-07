Советы для здоровья глаз: как уменьшить усталость и сохранить зрение

Чрезмерное использование компьютера и других устройств является вынужденной необходимостью для большинства людей. Однако, уровень ультрафиолетового излучения, которое исходит из экранов устройств наносит вред глазам, ухудшая зрение.

Чтобы сохранить здоровье глаз и уменьшить их усталость, надо потреблять полезные продукты, придерживаться здорового сна и соблюдать определенные рекомендации для улучшения зрения. Что надо делать, узнавали в OBOZ.UA.

Расстояние между глазами и экраном

Глаза необходимо держать чуть дальше от экрана. Специалисты рекомендуют сидеть на расстоянии по крайней мере одной руки между глазами и экраном. Кроме того, положение экрана должно соответствовать уровню взгляда, находясь прямо или чуть ниже ваших глаз. При этом, освещение в комнате должно быть достаточно ярким.

Моргайте глазами и регулируйте режимы на устройстве

В среднем человек должен моргать веками 15-20 раз в минуту, однако концентрация на экране может уменьшить это количество. Таким образом, глаза не получают необходимую влагу и остаются сухими из-за отсутствия слезоотделения. Кроме того, для облегчения работы, регулируйте режимы и яркость экрана.

Формула 20-20-20

Это формула, согласно которой можно избежать нагрузки на глаза. Таким образом, вы должны делать паузы через каждые 20 минут, посмотреть в точку, расположенную в 20 футах (6 метров) от ваших глаз и выдерживать положение в течение 20 секунд.

Некоторые советы, которые помогут сохранить здоровье глаз

Если вы носите очки, регулярно проходите обследование у врача.

Не засиживайтесь на одном виде деятельности в течение длительного времени.

Если ваша работа требует от вас постоянного использования компьютера, приобретите защитные очки.

Убедитесь, что свет в комнате находится позади вас.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как снять усталость глаз и улучшить зрение.

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