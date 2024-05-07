Советы для здоровья глаз: как уменьшить усталость и сохранить зрение
Чрезмерное использование компьютера и других устройств является вынужденной необходимостью для большинства людей. Однако, уровень ультрафиолетового излучения, которое исходит из экранов устройств наносит вред глазам, ухудшая зрение.
Чтобы сохранить здоровье глаз и уменьшить их усталость, надо потреблять полезные продукты, придерживаться здорового сна и соблюдать определенные рекомендации для улучшения зрения. Что надо делать, узнавали в OBOZ.UA.
Расстояние между глазами и экраном
Глаза необходимо держать чуть дальше от экрана. Специалисты рекомендуют сидеть на расстоянии по крайней мере одной руки между глазами и экраном. Кроме того, положение экрана должно соответствовать уровню взгляда, находясь прямо или чуть ниже ваших глаз. При этом, освещение в комнате должно быть достаточно ярким.
Моргайте глазами и регулируйте режимы на устройстве
В среднем человек должен моргать веками 15-20 раз в минуту, однако концентрация на экране может уменьшить это количество. Таким образом, глаза не получают необходимую влагу и остаются сухими из-за отсутствия слезоотделения. Кроме того, для облегчения работы, регулируйте режимы и яркость экрана.
Формула 20-20-20
Это формула, согласно которой можно избежать нагрузки на глаза. Таким образом, вы должны делать паузы через каждые 20 минут, посмотреть в точку, расположенную в 20 футах (6 метров) от ваших глаз и выдерживать положение в течение 20 секунд.
Некоторые советы, которые помогут сохранить здоровье глаз
- Если вы носите очки, регулярно проходите обследование у врача.
- Не засиживайтесь на одном виде деятельности в течение длительного времени.
- Если ваша работа требует от вас постоянного использования компьютера, приобретите защитные очки.
- Убедитесь, что свет в комнате находится позади вас.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как снять усталость глаз и улучшить зрение.
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