С детства для многих мясо часто было основой рациона, однако существует много причин перейти на веганскую диету. В частности, чрезмерное потребление мяса не только вредит здоровью, но и имеет серьезные последствия для окружающей среды и животных, поскольку процесс производства мяса часто сопровождается жестокостью и вредом для планеты.

Рассмотрите альтернативы, ведь осведомленность о мясе и процесс его появления на полках магазинов, важна для здоровья и моральных убеждений. Детали о вреде мяса и причины для отказа от него, рассказали в Eat This, Not That.

Мясо содержит гормоны

Не бойтесь есть сою, например, тофу или эдамаме, поскольку научно доказано, что она не влияет на гормоны и не повышает риск рака, а наоборот — может снизить этот риск. Более того, много мяса животного происхождения содержит гормоны, что используются для ускорения роста животных, которые могут быть даже более вредными.

"Свободный выгул" - это не то, чем кажется

Приобретение продуктов со свободного выгула звучит привлекательно, но на самом деле условия на таких фермах часто не отличаются от интенсивного животноводства. Животные все равно сталкиваются со скученностью и ограниченным доступом к открытому пространству. Во время транспортировки на бойни они переживают боль и страдания, даже на "гуманных" фермах.

Содержание антибиотиков, которые вредят здоровью

Мясо может содержать антибиотики из-за использования их в животноводстве, что создает риск устойчивости бактерий к лекарствам. То есть, такое опасное мясо может быть источником опасных штаммов бактерий, в частности сальмонеллы, которая вызывает сотни тысяч заболеваний и несколько сотен смертей ежегодно. Поэтому, важно быть осторожным при выборе мяса, выбирая продукты из проверенных источников.

Сомнительный процесс изготовления

Перед тем, как мясо попадет на вашу тарелку, оно проходит много этапов, включая обработку, где могут присутствовать вредные вещества. Это может включать фекалии, опухоли или другие загрязнения, которые не всегда удаляются. Много мяса, в частности курятина, заражено сальмонеллезом, что может быть опасным без надлежащей обработки. А потому, важно обрабатывать мясо, чтобы избежать рисков.

Провоцирует рак молочной железы и толстой кишки

Отказ от мяса может снизить риск развития болезней, в частности рака. Кроме того, согласно исследованиям, употребление даже одной порции мяса в день в подростковом возрасте увеличивает риск рака молочной железы на 22%, а во взрослом возрасте — на 13%. Красное и обработанное мясо также связаны с повышением риска рака толстой кишки. Таким образом, люди, которые регулярно едят такое мясо, имеют на 50% больший риск развития этого вида рака, чем те, кто его не потребляет.

Есть растительные альтернативы

Чтобы получить белок без мяса, можно обратиться к растительным источникам, таким как киноа, семена чиа, соя и спирулина. Растительный белок полезнее, ведь содержит больше полезных элементов для роста и восстановления мышц. Хотя не все растительные продукты содержат все незаменимые аминокислоты, их можно получить из разнообразного рациона.

Не существует гуманного способа получения мяса

Методы, называемые "гуманными" в убое животных, часто включают оглушение электрическим током перед перерезанием горла, но из-за скорости процесса многие животные остаются в сознании до 7 минут и испытывают боль. Птицы, как куры и индейки, не имеют даже такой "защиты" и переживают это в полном сознании. Поэтому, в результате это всегда связано с болью и страданием.

Сердечные заболевания

Заболевания сердца часто связаны с потреблением мяса. Исследования показали, что люди, которые употребляют меньше животного белка, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для здоровья сердца лучше выбирать растительный протеин, который является не менее эффективным и гораздо полезнее для сердечно-сосудистой системы.

Влияние на настроение

Отказ от мяса может улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Исследование показало, что переход на веганскую диету помогает снизить уровень стресса, даже у людей с повышенным индексом массы тела (ИМТ) или диабетом 2 типа. После 18 недель растительной диеты участники почувствовали меньше тревоги, депрессии и усталости. Попробуйте включить больше растительных продуктов в рацион для улучшения самочувствия.

Риск появления инсульта

Отказ от мяса и обработанных продуктов, а также увеличение потребления фруктов, овощей и цельного зерна могут значительно снизить риск инсульта. Кроме того, такой подход помогает предотвратить многие проблемы, вызывающие инсульт.

