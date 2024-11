6 причин для отказа от красного мяса: кому не стоит употреблять этот продукт

Если вы любите красное мясо, вам стоит знать, что этот продукт может повышать риск появления высокого холестерина, артериального давления, сердечных заболеваний и даже определенных видов рака. Однако, особенно опасным является его приготовление на гриле, когда образуются канцерогены, а также переработанные варианты, как колбасы и бекон, содержащие большое количество соли.

Если вы хотите уменьшить риски для здоровья, ограничьте потребление красного мяса и обращайте внимание на способы его приготовления. Кому опасно употреблять красное мясо и как оно влияет на здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

При высоком уровне холестерина

Людям с высоким уровнем холестерина не следует часто употреблять красное мясо. Лучше ограничить его потребление до 1-2 раз в месяц, выбирая наиболее нежирные варианты, как бифштекс или филе миньон. Это поможет избежать повышения уровня вредного холестерина.

Для людей с альфа-гал синдромом

Альфа-гал - это молекула сахара, содержащаяся в млекопитающих, но которой нет в рыбе, птицах или людях. Если у вас есть синдром альфа-гал, это может быть следствием укуса клеща Lone Star, который вызывает аллергию на красное мясо. В этом случае употребление красного мяса может вызвать кожную сыпь, тошноту, боль в желудке и другие симптомы. В случае таких реакций следует избегать мяса и обратиться к врачу.

При наличии заболеваний сердца

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить употребление красного мяса. Это важно, поскольку красное мясо содержит насыщенные жиры, которые могут способствовать образованию бляшек в сосудах. Чрезмерное их накопление увеличивает риск инсультов или инфарктов, а потому рекомендуется придерживаться диеты с низким содержанием таких жиров.

Людям с поздней стадией заболевания почек

Если ваши почки работают не в полную силу, диета с высоким содержанием белка может быть вредной. В таких случаях рекомендуется снизить потребление белка до 0,6-0,8 г на кг веса, в зависимости от состояния почек.

Людям с одним или несколькими факторами риска сердечных заболеваний

Если у вас есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокое давление, холестерин, диабет или ожирение, ограничьте потребление красного мяса. Вместо этого выбирайте постные источники белка, например, куриную грудку, рыбу, фасоль или чечевицу. Это поможет снизить риски сердечно-сосудистых и других заболеваний.

При наличии семейной истории рака

Частое потребление красного и обработанного мяса может повысить риск рака толстой кишки. Исследования указывают на то, что эти виды мяса могут вызывать генетические повреждения, что ведет к раку. А потому, людям с семейной историей этого заболевания стоит быть осторожнее с такими продуктами.

