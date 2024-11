6 побочных эффектов отказа от красного мяса

Употребление красного мяса вызывает противоречивые мнения среди диетологов. В частности, некоторые считают его опасным из-за риска развития рака и других болезней, а другие указывают, что при умеренном употреблении оно может быть частью здорового питания.

Таким образом, отказ от жирных сортов мяса может принести пользу, уменьшая потребление насыщенных жиров и калорий, но если вы едите обезжиренное мясо в умеренных порциях, вред может быть меньше. Как именно тело человека реагирует на красное мясо и почему вам стоит снизить его присутствие в своем рационе, рассказали в Eat This, Not That.

Вы можете избавиться от пары килограммов

Красное мясо - калорийный продукт. В частности, порция стейка Рибай на 170 г содержит 270 калорий, что значительно больше, чем в ½ стакана черных бобов (113 калорий). Кроме того, исследования показывают, что люди, которые потребляют больше красного мяса, чаще имеют проблемы с весом.

Улучшение здоровья сердца

Красное мясо содержит карнитин, который может повышать уровень триметиламин-N-оксида, что способствует проблемам с сердцем, а также много насыщенных жиров, увеличивающих уровень холестерина ЛПНП. Отказ от него может помочь снизить этот показатель и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Снижение воспаления

Вегетарианцы реже сталкиваются с воспалениями, что снижает риск хронических заболеваний. Поэтому, включение большего количества волокнистой пищи и отказ от красного мяса, может существенно улучшить пищеварение и уменьшить воспаление. Это также позволяет снизить уровень тяжелых жиров в рационе, поддерживая здоровье и нормальное самочувствие.

Дефицит белка

После отказа от красного мяса следует контролировать потребление белка, чтобы избежать его дефицита. Таким образом, важно заменить мясо продуктами с высоким содержанием белка, такими как птица, рыба, бобовые, тофу, яйца, йогурт, орехи и семена. Помните, что отсутствие достаточного количества белка может привести к ослаблению иммунной системы, потере мышечной массы и проблемам с кожей и волосами.

Удар по иммунной системе

Красное мясо богато важными витаминами и минералами, в частности железом, которое лучше усваивается по сравнению с растительными источниками. Дефицит питательных веществ, таких как цинк, селен и витамин B, может ослабить иммунитет. Поэтому, чтобы компенсировать отсутствие красного мяса, добавляйте в рацион продукты, богатые этими элементами, такие как фасоль, лосось, орехи, семена и цельные зерна.

Укрепление костей

Остеопороз ослабляет кости и повышает риск переломов. Исследования показывают, что уменьшение потребления мяса может снизить риск потери плотности костей, поскольку животный белок вымывает кальций из костей. Высокое содержание животного белка также повышает выведение кальция через мочу, тогда как растительные диеты способствуют его удержанию. Поэтому, чтобы укрепить кости, стоит заменить красное мясо на растительные белки.

