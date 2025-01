10 приемов похудения, которые помогут избавиться от лишнего жира

Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов после праздников, которые накопились вокруг живота, это может быть трудной задачей, поскольку привычные методы похудения не нацелены на жир в этой зоне. Хотя этот процесс требует определенного времени, вы все же можете достичь плоского живота, применяя несколько простых стратегий, которые улучшат ваше здоровье.

Видео дня

Чтобы убрать жир на животе и предотвратить его накопление в будущем, важно придерживаться здорового рациона, быть последовательными и вести активный образ жизни. В Eat This, Not That поделились некоторыми простыми приемами, которые стоит включить в свой ежедневный распорядок для снижения веса.

Добавьте источники пробиотиков

Пробиотики помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, поддерживая его здоровье. Они также способствуют укреплению иммунной системы, что может помочь уменьшить жир на животе. Кроме того, согласно исследованию, определенные штаммы пробиотиков могут способствовать похудению у женщин. Однако для подтверждения этого эффекта требуются дополнительные исследования.

Не забудьте о пребиотиках

Включение пребиотической клетчатки в рацион поддерживает здоровье пищеварительной системы. Пребиотики, содержащиеся во многих фруктах и овощах, не перевариваются организмом, а попадают в кишечник, где служат пищей для полезных бактерий. Это способствует надлежащей работе кишечника и может помочь в процессе похудения.

Включить в фитнес-программу силовые тренировки

Для сжигания калорий и уменьшения жира, особенно в области живота, поднятие тяжестей может быть эффективнее кардиотренировок. Такие силовые упражнения также помогают лучше контролировать вес, ускорить метаболизм и поддерживать эффект даже после завершения тренировки.

Исключите или ограничит потребление алкоголя

Чтобы сбросить жир на животе, стоит ограничить потребление алкоголя, поскольку он содержит пустые калории и сахар, что может способствовать накоплению жира на талии. Пейте алкоголь умеренно, и выбирайте напитки с низким содержанием сахара. Это поможет уменьшить влияние алкоголя на процесс похудения.

Сократите потребление углеводов

Чтобы уменьшить жир на животе, сократите потребление углеводов и объем порций. Контролируйте потребление углеводных продуктов или замените их, например, на лапшу с цукини или овощную пиццу. Уменьшение углеводов поможет избежать их превращения в жир в организме, а потому внедряйте такие изменения хотя бы раз в неделю.

Спите больше и соблюдайте распорядок

Для контроля веса важны не только калории, но и уровень гормонов. Недостаточный сон повышает кортизол, увеличивает грелин (гормон голода) и снижает лептин (гормон сытости), что способствует набору веса. Оптимальное время сна в сутки составляет около 7-9 часов. Однако учтите, что не только дефицит, но и чрезмерный сон могут быть проблемой, а потому соблюдайте график сна.

Найдите время для отдыха

Чтобы избежать негативного влияния стресса, важно находить время для отдыха. Стресс повышает уровень кортизола, что может привести к набору веса и жира на животе. Поэтому вместо переедания комфортной пищи, попробуйте снижать стресс через медитацию, глубокое дыхание, физические упражнения или занятия, которые приносят вам радость.

Выберите ягоды для перекуса

Черника, клубника и клюква богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают снижать резистентность к инсулину и контролировать вес. Кроме того, они насыщают организм с меньшим количеством калорий. Добавляйте их в йогурт, овсяные хлопья, салаты или употребляйте отдельно в качестве закуски.

Ограничьте добавленный сахар

Для уменьшения жира на животе ограничьте потребление продуктов с добавленным сахаром, в частности газированных напитков. Высокий уровень фруктозы способствует накоплению жира в животе и печени, что может привести к инсулиновой резистентности. В частности, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам не превышать 36 граммов (9 чайных ложек) добавленного сахара в день, а женщинам - 25 граммов (6 чайных ложек).

Употребляйте источники растворной клетчатки

Чтобы уменьшить жир на животе, добавьте в рацион продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, такие как овес, бобовые, цитрусовые и яблоки. Растворимая клетчатка поддерживает чувство сытости, а также помогает регулировать уровень холестерина и сахара в крови. Старайтесь потреблять около 25-30 г клетчатки в день, из которых хотя бы 25% должны быть из растворимых источников.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие принципы здорового питания помогают худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.