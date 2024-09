9 приемов здорового питания: как ускорить похудение

Здоровое питание не означает, что вам обязательно нужно отказаться от любимых блюд. Здоровое питание - это о балансе, включении питательных продуктов в рацион и наслаждении от еды, которую любите.

Сначала вам может быть сложно перейти на такой рацион, но планирование здоровых блюд на неделю поможет вам изменить питание, чувствовать сытость и даже сбросить несколько килограммов. Как начать питаться сбалансировано, рассказали в Eat This, Not That.

Включайте фрукты или овощи в каждый прием пищи

Добавьте фрукты или овощи в любое блюдо, чтобы повысить его питательность и клетчатку. Например, дополните салат или макароны кусочками фруктов или ягодами. Также можно включать овощи в любимые блюда, например, яичницу со шпинатом или яблоки на свиные отбивные.

Употребляйте авокадо

Если не знаете, какой фрукт или овощ выбрать - выберите авокадо. Оно насыщено волокнами и здоровыми жирами, что помогает дольше оставаться сытым. Кроме того, авокадо имеет многочисленные преимущества для здоровья и прекрасно подходит для похудения.

Заменяйте продукты с высоким содержанием клетчатки

Чтобы улучшить пищеварение и поддержать здоровье, увеличивайте потребление клетчатки. Выбирайте цельнозерновой хлеб вместо белого, а также используй цельнозерновые макароны и лепешки. Это поможет также в контроле веса.

Добавьте картофель в рацион

Картофель - отличный выбор для обеда. Он содержит мало калорий, много клетчатки, калия и белка, а также помогает уменьшить аппетит. По индексу сытости, картофель превосходит другие продукты, обеспечивая ощущение сытости втрое больше, чем хлеб.

Ешьте здоровые продукты

Чтобы наслаждаться любимыми блюдами, такими как чизбургер или куриные наггетсы и при этом, придерживаться здорового питания - добавляйте к ним полезные продукты. Например, включение фруктов или овощей может помочь сохранить чувство сытости и сделать еду более сбалансированной.

Покупайте продукты по периметру магазина

Чтобы есть здоровее, избегайте середины супермаркета и сосредоточьтесь на покупках по периметру магазина. Здесь обычно расположены свежие овощи, мясо и молочные продукты. Это поможет вам получать более натуральные и полезные продукты, избегая полок со снэками и головой едой.

Планируйте перекусы

Перекусы - это нормально даже при здоровом питании. Планируйте перекусы заранее и выбирайте полезные варианты, например попкорн, фрукты, орехи, йогурт, сырные палочки или вареные яйца. Есть также много здоровых закусок, которые можно купить в магазине.

Заполните морозилку правильными продуктами

Чтобы облегчить вечера, когда не хочется готовить, вы можете заранее запастись полезными замороженными блюдами. Наполните морозильник блюдами, которые можно быстро разогреть и замороженными овощами для легкого приготовления в микроволновой печи. Это поможет сэкономить время и усилия после тяжелого дня.

Ешьте десерты

Не бойтесь лакомств и выберите здоровые десерты. Это позволит вам наслаждаться едой без лишних калорий и сахара. Помните, что немного шоколада может поднять настроение и помочь сохранить мотивацию к здоровому питанию.

