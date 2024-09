Есть и худеть: какой трюк может улучшить ваше здоровье и способствовать потере веса

Знали ли вы, что важно есть медленно и тщательно пережевывать пищу, даже если это занимает больше времени? Быстрое употребление пищи может привести к перееданию, поскольку вы не замечаете, когда становитесь сытыми.

Многочисленные исследования показывают, что те, кто ест быстрее, имеют более высокий риск ожирения, а потому именно расслабленный подход к еде помогает лучше контролировать аппетит и способствует снижению веса. О чем говорит наука и почему вам стоит присмотреться к своим пищевым привычкам, рассказали в Eat This, Not That.

Если есть в спокойном темпе и тщательно пережевывать пищу, ваш организм получает больше пользы, а также можно существенно снизить риск набора избыточного веса. Исследование показало, что медленное питание снижает аппетит и на 25% и существенно уменьшает количество перекусов. Кроме того, таким образом можно улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ.

Не спешите жевать пищу, ведь это может помочь сжигать больше калорий и активировать естественную защиту организма. Кроме того, более тщательное жевание способствует повышению метаболизма, что позволяет сжигать дополнительные калории во время употребления и активирует иммунную систему ротовой полости, что также улучшает защиту от болезней.

В среднем рекомендуют жевать около 32 раз, но для твердых продуктов, как стейк или орехи, может потребоваться до 40 раз. Для более легких продуктов, как арбуз, достаточно 10-15 жевательных движений. Помните, что таким образом кроме контроля веса и улучшения вашего здоровья, вы сможете лучше насладиться каждым кусочком и получить больше наслаждения от еды.

