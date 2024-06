10 привычек, которые сведут на нет успехи от тренировки

Вредные привычки - это не только о сигаретах или алкоголе. Некоторые неправильные действия во время тренировок способны ограничить ваш прогресс и в конце концов, вызвать чувство разочарования, однако при этом вы даже можете не знать, что именно вы делаете не так.

Какие плохие привычки во время тренировок следует избегать и что из этого делаете именно вы? В Eat This, Not That! собрали наиболее распространенные из них и рассказали, как улучшить процесс похудения и набора мышц.

Занимаетесь по чужой программе

Универсальных планов не существует, а потому важно найти тренировочную программу, которая подходит именно вам. Учтите, что ваше тело уникально, а использование случайной программы из Интернета может привести к травмам или замедлению прогресса.

Не отслеживаете свой результат

Отслеживание каждого этапа тренировок является ключом к измерению прогресса и внесению необходимых изменений. Это поможет вам избежать плато, состояния, когда вы несмотря на усилия не видите прогресс, а также достигать лучших результатов.

Вы не последовательны

Вам может показаться, что последовательность выполнения упражнений не столь важна для получения результатов, однако это не так. Сначала лучше выполнять высокие упражнения, чтобы получать лучшие результаты, в частности приседания или становую тягу, которая требует больше энергии. Затем следует перейти к подтягиваниям и отжиманиям, а закончить занятия мелкими упражнениями на бицепс и трицепс.

Не разогреваете тело перед занятием

Динамическая растяжка или активационные упражнения - это то, что поможет выложиться на полную во время тренировки. Такие упражнения способствуют разогреву мышц и раскрытию суставов. Кроме того, они лучше пробежки разогревают кровь и подготавливают нервную систему.

Используете телефон

Во время тренировки не должно быть ничего кроме тренировки. Телефон способен отвлекать и рассеивать концентрацию, а потому его лучше оставить как можно дальше.

Не имеете партнера

Если вы нуждаетесь в поддержке, не стесняйтесь просить помощи в выполнении некоторых упражнений. Кроме того, если на секунду забыть о гордости, вы можете получить несколько неплохих советов.

Не охлаждаетесь после упражнений

После тренировки не спешите как можно скорее покинуть зал. Выполните легкую разминку и растяжку, чтобы расслабить мышцы. Затем несколько минут подышите глубоко, чтобы успокоиться и начать процесс восстановления.

Нарушаете рацион питания

Сбалансированный рацион чрезвычайно необходим для достижения результатов от тренировок. Перед тренировкой употребляйте быстрые углеводы и белки, во время - пейте воду или углеводный напиток, а после - потребляйте углеводы и белки для восстановления организма.

Не используете правильный диапазон движений

Чтобы улучшить результаты тренировок, используйте полный диапазон движений. В частности, делайте достаточно глубокие приседания и жим лежа, чтобы задействовать больше мышц и активнее сжигать калории.

Часто смотрите в зеркало

Соблазн посмотреть в зеркало для проверки формы может привести к травмам из-за изменения положения шеи. Лучше попросите кого-то записать видео спереди или сбоку.

