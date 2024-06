10 лучших силовых тренировок для похудения

Потеря веса - это только начало на пути к идеальному и здоровому телу. Вы должны знать и понимать, как не только сжечь лишний жир, но и сохранить показатели, чтобы избежать быстрого регресса.

Для этого следует придерживаться здорового баланса между кардио и силовыми тренировками, которые эффективно сжигают жир и наращивают мышечную массу. В Eat This, Not That! поделились, какие упражнения нужно делать, чтобы получить красивое тело и поддержать красивые формы.

Приседания

Для выполнения упражнения встаньте прямо, расставив ноги на ширину плеч, руки на бедрах или перед собой. Опуститесь, пока бедра не будут на уровне параллельно полу, держа грудную клетку высоко. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Становая тяга

Станьте прямо, ноги на ширине бедер. Согнитесь в бедрах, сохраняя спину прямой, чтобы поднять штангу или гантели с пола. Вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Отжимания

Чтобы правильно выполнить отжимания, начните с позиции высокой планки, руки под плечами, ноги вытянуты назад. Держите тело прямым, сгибайте локти, чтобы опустить грудь к полу. Вернитесь в исходное положение, держа пресс напряженным. Выполните три подхода по 15-20 повторений.

Подтягивания

Крепко схватитесь за перекладину, расположив руки на ширине плеч. Подтягивайтесь, пока подбородок не достигнет перекладины. Выполните три подхода с максимальным количеством повторений, насколько вам хватит сил.

Выпады

Сделайте большой шаг вперед одной ногой, опуститесь в выпад, сгибая оба колена до 90 градусов. Вернитесь в исходное положение. На каждую ногу выполните три подхода по 12 повторений.

Жим лежа

Лягте на скамью, держа штангу или гантели на ширине плеч. Опустите вес к груди, а затем вытолкните его обратно вверх. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Планка

Займите позицию планки на предплечьях, держа тело прямо от головы до ног. Удерживайтесь в этой позиции от 30 до 60 секунд. Повторите упражнение три раза.

Боковые скручивания

Садитесь на пол, выпрямив ноги перед собой. Наклонитесь назад и поднимите ступни от пола. Поворачивайте тело слева направо, прикасаясь к полу с каждой стороны. Выполните три подхода по 20 скручиваний по 10 раз на каждую сторону.

Наклон с гантелями

Это простое упражнение, во время которого надо держать штангу или гантели, наклоняясь вперед. Поднимите вес к груди, затем плавно снижайте его. В верхней точке сожмите лопатки. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Упражнение "Альпинист"

Начните с высокой планки. Поднимите одно колено к груди и быстро меняйте ноги, как во время бега на месте. Выполните три подхода по 20 повторений по 10 раз на каждую ногу.

