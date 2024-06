10 признаков, свидетельствующих о проблемах с кишечником

Все больше исследований свидетельствует о важности кишечного микробиома для общего здоровья человека. От риска диабета до психического здоровья, состояние триллионов микробов в наших кишечнике имеет значительное влияние на общее самочувствие, а потому критически важно придерживаться здорового образа жизни и употреблять разнообразную, сбалансированную пищу.

Поддержка здорового микробиома через употребление ферментированной пищи, полноценный сон и снижение уровня стресса являются ключевыми стратегиями для благополучия. Какие сигналы свидетельствуют о проблемах в работе этого органа?

Запор

Когда здоровье вашего кишечника нарушено, это может проявляться замедлением во время опорожнения. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале Nutrients, микробиом оказывает прямое влияние на движение кишечника, а восстановление баланса с помощью соответствующих пробиотиков может облегчить это состояние.

Диарея

Иногда из-за дисбаланса, а именно дисбактериоза, может возникнуть противоположная проблема - диарея. Исследования показали, что восстановление баланса микробиоты с помощью правильных пробиотиков может успешно лечить как хроническую, так и острую диарею.

Изжога

Когда кишечник не функционирует должным образом, это может влиять на верхние отделы желудочно-кишечного тракта, проявляясь в проблемах с кислотным рефлюксом. В исследовании 2021 года было обнаружено, что 60,6% пациентов, которые имели антирефлюксную операцию, сталкивались с высоким риском дисбактериоза кишечника.

Плохая кожа

Проблемы с кишечником могут влиять на состояние вашей кожи. Исследование в Microorganisms показало, что несбалансированный микробиом напрямую связан с развитием различных кожных проблем, таких как акне, атопический дерматит, псориаз и даже рак кожи.

Пищевая чувствительность

Проблемы с усвоением определенной пищи могут быть связаны со здоровьем вашего кишечника. Исследования показывают, что связь между пищевой чувствительностью и микробиомом включает сложный иммунный ответ. В этом случае именно пробиотики могут помочь со смягчением симптомов, например, непереносимости лактозы.

Утомление

Состояния хронической усталости могут быть связаны с ухудшением здоровья кишечника, даже у физически активных молодых взрослых. Об этом говорится в исследовании в Nutrients за 2022 год. Однако, сегодня есть потребность в дополнительных исследованиях по этой теме, чтобы точно установить связь усталости с ненадлежащей работой этого органа.

Боль в животе

Люди с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника или функциональной диспепсии, часто испытывают боль. Это может быть связано с нарушением регуляции микробиома.

Набор веса

Пока точно неизвестно, как неправильный кишечник влияет на увеличение веса. Тем не менее научные исследования, опубликованные в 2020 году в журнале Preventive Nutrition and Food Science, подтверждают, что микробиом оказывает значительное влияние на метаболизм питательных веществ и энергии, что является важными факторами регуляции веса.

Вздутие

Хотя метеоризм является нормальным проявлением здорового желудочно-кишечного тракта, постоянное неприятное вздутие может свидетельствовать о чрезмерном бактериальном росте в тонкой кишке или сигнализировать о синдроме раздраженного кишечника. В случае, если живот постоянно напряжен, следует обратиться к врачу для оценки и диагностики проблем с кишечником.

Плохой сон

Плохой сон и здоровье кишечника часто взаимосвязаны. Недосыпание может негативно влиять на микробиом кишечника, что в свою очередь приводит к дальнейшим проблемам со сном. Изменение режима сна может способствовать не только лучшему отдыху, но и улучшению состояния кишечника.

