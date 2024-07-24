10 признаков того, что следует пройти тест на целиакию

Целиакия – это наследственное аутоиммунное заболевание, которое нельзя "подхватить" от других. Оно нарушает пищеварение в тонкой кишке, исключая возможность переваривания глютена – белка, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи. Если продолжать потреблять глютены, воспаление может привести к серьезным медицинским осложнениям.

Целиакию можно диагностировать, но многие даже не знают о возможности тестирования. Перед тем как обратиться к врачу, обратите внимание на некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о потребности в диете без глютена, объясняет eatthis.com.

Если вы подозреваете у себя симптомы целиакии, эти 10 предупредительных признаков могут подсказать, что следует пройти обследование.

Усталость

"Лица с целиакией часто имеют дефицит питания, что способствует усталости. Ворсинки тонкой кишки могут атрофироваться и увеличивается количество воспалительных клеток, что приводит к нарушению пищеварения и мальабсорбции. Это может вызвать дефицит питательных веществ, ведущий к усталости", – объясняет Мониша Бханоте, доктор медицинских наук, врач Baptist MD Anderson Cancer Center.

Диарея

"Некоторые люди считают, что диарея – это нормально, но это не так! Диарея после потребления глютена может являться признаком целиакии. Важно определить причину диареи, поскольку она может обезвоживать организм", – предостерегает Аманда А. Костро Миллер, RD, член консультативного совета по разумному здоровому образу жизни.

Депрессия и перепады настроения

"Непереносимость глютена и целиакия нарушают состав нормальной микрофлоры кишечника, что часто приводит к чрезмерному росту Candida albicans (дрожжей). Это вызывает высвобождение гистамина, что повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера и влияет на мозг, вызывая депрессию и перепады настроения", – объясняет Александр Шихман, доктор медицинских наук, ревматолог и владелец Института специализированной медицины.

Железодефицитная анемия

"Анемия часто скрывается, но если вы страдаете от хронической анемии, которую не удалось вылечить добавками, пора пройти тест на целиакию. Употребление глютена изменяет бактериальный баланс в кишечнике, уменьшая выработку пищеварительных ферментов и нарушая всасывание питательных веществ", – делится Кайлен Богден, RD, соучредитель FWDfuel.

Вздутие живота

"Если вы страдаете вздутием живота после еды с глютеном, это может быть признаком целиакии. Тонкая кишка теряет ворсинки, что приводит к недостаточному всасыванию пищи, и бактерии производят газы, вызывающие вздутие", – комментирует Гленн Ингландер, доктор медицинских наук, Gastro Group of the Palm Beaches.

Трудности с контролем аппетита

"Клинические исследования показывают, что у людей с целиакией повышен уровень грелина – гормона голода. Диета без глютена нормализует его уровень. Глютен также может вызвать резистентность к лептину – гормону сытости, что приводит к перееданию", – говорит Шихман.

Частая тошнота, рвота

"Если тошнота или рвота кажутся постоянными, это может быть признаком того, что ваше тело не может переварить глютен. Записывайте случаи тошноты или рвоты и то, что вы ели, чтобы дать врачу полную картину", – предупреждает Костро Миллер.

Бесплодие

"Бесплодие может быть связано с недоеданием и иммунопосредственными явлениями. Недиагностированная целиакия может осложнять беременность и повышать риск выкидыша", – говорит Джейсон Райх, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Southcoast Health.

Повышенный риск переломов

"Хронические воспалительные заболевания, включая целиакию, связанные с избыточным производством провоспалительных цитокинов, что приводит к остеопорозу и повышает риск переломов", - говорит Шихман.

Зудящая сыпь

Герпетиформный дерматит (DH) может являться признаком целиакии. "Только около 20% людей с DH имеют кишечные симптомы целиакии. DH известен как "кожная версия целиакии", хотя у многих людей с DH есть повреждение тонкой кишки", – говорит Диана Гарильо-Клелланд, доктор медицинских наук.

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