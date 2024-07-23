Вредные продукты, которых следует избегать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в семье

Лето в разгаре, и ваш социальный график становится более активным, что может увеличить выбор пищи и напитков. Но для тех, у кого в семье есть сердечно-сосудистые заболевания, соблюдать здоровую диету в это время может быть нелегко. Важно сосредоточиться на продуктах, снижающих риск.

Доктор Сатджит Бхусри, основатель кардиологии Верхнего Ист-Сайда, отмечает, что генетика влияет на риск сердечных заболеваний. Однако мы можем контролировать свой образ жизни и диету. Поэтому важно выбирать продукты, помогающие снизить риски, пишет eatthis.com.

"Для ведения здорового образа жизни важно соблюдать средиземноморскую диету или диету DASH, которые фокусируются на минимизации потребления соли, сахара и углеводов", – говорит Бхусри.

Ниже приведем список продуктов и напитков, которых следует избегать, если в вашей семье есть сердечно-сосудистые заболевания

Мороженое

Хотя мороженое является популярным десертом в летнюю жару, его чрезмерное потребление может негативно отразиться на здоровье сердца. Доктор Лаура Бурак отмечает, что добавленный сахар и обработанные углеводы, как в мороженом, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности сердечные заболевания. Добавленные сахара могут способствовать повышению АД и уровня триглицеридов в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пицца

Во избежание риска сердечных заболеваний важно снизить потребление натрия. Пицца, часто содержащая большое количество натрия, может способствовать повышению этого уровня в организме. Согласно клинике Майо, диета DASH помогает ограничить потребление натрия до рекомендуемого уровня, что важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Конфеты

Конфеты содержат много добавленного сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, что может быть вредным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в семье. Всемирная федерация сердца отмечает, что такие продукты могут увеличить риск сердечных заболеваний, ожирения и других проблем.

Алкоголь

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) советуют ограничить потребление алкоголя до умеренных количеств, особенно тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания в семье. Чрезмерное потребление алкоголя может повышать артериальное давление и уровень триглицеридов, что окажет негативное влияние на здоровье сердца.

Сахаристые злаки

Сахаристые злаки, такие как сухой завтрак, могут быть вредными для тех, кто имеет повышенный риск сердечных заболеваний. Обработанные пищевые продукты часто содержат много трансжиров и добавленного сахара, что может способствовать сердечно-сосудистым проблемам.

Красное мясо

Потребление красного мяса может повысить риск сердечных заболеваний из-за образования триметиламина-N-оксида (TMAO), что может забивать артерии.

Сладкие напитки

Сладкие напитки, такие как газировка и энергетики, содержат большое количество добавленного сахара, что может способствовать ожирению и увеличению риска сердечных заболеваний. На потребление подслащенных напитков приходится значительная часть добавленного сахара в рационе, что опасно для сердца.

Яйца (больше одного в день)

Исследования показывают, что умеренное потребление яиц не оказывает значительного влияния на сердечно-сосудистые заболевания, хотя есть доказательства, что употребление более одного яйца в день может повысить риск развития диабета 2 типа.

Обработанное мясо

Обработанное красное мясо, такое как колбаса и бекон, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Потребление таких продуктов может увеличить риск ишемической болезни и инсульта.

Жареные блюда

Потребление жареных продуктов может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Исследования показывают, что частое поедание жареных продуктов может повысить риск развития этих заболеваний, у которых есть сердечно-сосудистые проблемы в семье.

Ранее OBOZ.UA опубликовал продукты, закупоривающие артерии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.