Нельзя есть часто: продукты, закупоривающие артерии

Исследования показывают, что некоторые продукты могут привести к закупорке артерий при регулярном потреблении. Важно знать, чего следует избегать, чтобы сохранить здоровье.

Закупорка артерий возникает из-за накопления бляшек, что ограничивает кровоток к тканям и органам, вызывая атеросклероз. Это заболевание может влиять на разные части тела, включая сердце, мозг, конечности, тазы и почки, пишет eatthis.com.

Атеросклероз – смертельно опасное заболевание, которое можно предотвратить из-за правильного питания. Выбор здоровой пищи является ключевым фактором для продолжительного здоровья. Врач Томми Митчелл, сертифицированный специалист по целостному оздоровлению, объясняет: "Употребление здоровой пищи помогает предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем".

Закупорка артерий, которая может оставаться незамеченной до возникновения серьезных проблем, таких как сердечный приступ или инсульт, является тихим убийцей. Доктор Митчелл подчеркивает важность регулярных медицинских обследований и здорового образа жизни, чтобы снизить риск атеросклероза до возникновения серьезных осложнений.

Бекон

Доктор Митчелл предостерегает: "Бекон, хотя и имеет отличный вкус, содержит много жира, что может вызвать закупорку артерий. Высокий уровень насыщенных жиров способствует воспалению, что вероятно приведет к сердечным приступам или инсультам".

Важно учитывать количество потребляемого бекона, поскольку он присутствует во многих обработанных продуктах. Дополнительно, бекон содержит много натрия, что может повысить АД и вызвать задержку воды в организме.

Сливочное масло

"Сливочное масло, хотя и придает вкусу, содержит высокий уровень насыщенных жиров, что может повлечь за собой закупорку артерий и повысить уровень холестерина", – отмечает доктор Митчелл.

Он рекомендует использовать здоровые заменители, такие как нежирные спреды, веганские заменители на основе орехов или оливкового масла и яблочное или банановое пюре в выпечке вместо масла. Это поможет снизить риск атеросклероза, сохраняя вкус блюд.

Печенье

Доктор Митчелл объясняет: "Печенье часто содержит много калорий, насыщенных жиров и натрия, что может вызвать сердечно-сосудистые заболевания при чрезмерном потреблении".

Он советует выбирать цельнозерновое печенье или печенье из полезных зерен, сочетая его со свежими фруктами и нежирным йогуртом. Использование меньших порций также поможет снизить потребление калорий, делая перекус более полезным для здоровья.

Цельное молоко и сыр

"Большое молоко и сыр хотя и вкусны, но могут вызвать закупорку артерий из-за высокого содержания насыщенных жиров" – отмечает доктор Митчелл.

Следовательно, следует ограничить потребление молочных продуктов до двух порций в день, заменяя их на здоровые альтернативы, такие как соевое или миндальное молоко. Использование нежирных молочных продуктов и немолочных заменителей поможет снизить риск сердечных заболеваний.

Жареные блюда

Доктор Митчелл отмечает, что жареные блюда крайне опасны для здоровья из-за высокого содержания жира и холестерина. Он рекомендует заменить жарку на запекание, жарку на пару или пассерование, чтобы сохранить вкус без вреда для здоровья. Использование специй и трав также поможет сделать вкусные блюда без дополнительного жира.

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