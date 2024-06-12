Диетологи назвали самые плохие продукты для хрупких костей

У большинства людей костная масса достигает пика 25-30 лет. После сорока мы медленно начинаем ее терять. Кости становятся тоньше и слабее, тогда увеличивается риск развития остеопороза.

Если вы хотите поддерживать отличную форму и оставаться здоровым человеком, важно уделять большое внимание своему питанию и образу жизни. Продукты, которые вы едите, и продукты, которых вы не получаете достаточно, например кальция, могут ускорить раннюю потерю костной ткани, пишет eatthis.com.

Избегать вредных костей продуктов важно как для женщин, так и для мужчин, которые хотят сохранить прочность своего скелета с возрастом.

Продукты с высоким содержанием натрия

Ограничивайте потребление соленых закусок с низким содержанием питательных веществ, таких как картофельные чипсы, а также продуктов с высоким содержанием натрия, таких как пицца, фаст-фуд, полуфабрикаты и некоторые консервированные супы.

В продуктах с низким содержанием соли и натрия не хватает кальция, витамина D и калия для поддержания костной массы. Но они перегружают кровь натрием, что приводит к потере минералов, важных для здоровья костей", – говорит диетолог Элизабет Уорд.

Обработанное мясо и жирные стейки

Одним из важнейших факторов воспаления является высокое потребление мяса, богатого жиром и белоком.

"Исследования показывают, что люди, едящие много животного мяса и белков, как правило, имеют более низкую плотность костной ткани по сравнению с теми, кто придерживается более растительной диеты", – говорит диетолог Джули Аптон.

Еда и напитки с рафинированными углеводами и добавленным сахаром

"Любая пища с избыточным содержанием рафинированных углеводов, такими как сахар, мука и сиропы, может повысить уровень сахара в крови, что приводит к метаболической дисфункции и увеличивает риск остеопороза", – говорит диетолог Тейлор Фацио.

Так же следует остерегаться подслащенных напитков. Газированная вода особенно вредна, когда речь идет об истощении прочности костей.

Газированные напитки содержат фосфорную кислоту, которая может препятствовать усвоению кальция. Это приводит к дисбалансу в соотношении кальция и фосфора и снижению минеральной плотности костной ткани", – добавляет Фацио.

Фасоль

Бобовые содержат вещество, которое может уменьшить усвоение некоторых питательных веществ. Но диетологи утверждают, что польза от употребления бобов значительно превосходит любое возможное негативное влияние на кости.

"Фасоль, особенно черная, содержит магний и калий, которые важны для предотвращения остеопороза, а также другие питательные вещества, такие как кальций, витамин D и витамин K", – говорит Уорд.

Кроме того, можно уменьшить количество природных фитатов, которые могут ограничить усвоение кальция, железа и цинка, замачивая, проращивая или ферментируя бобы и бобовые перед приготовлением.

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