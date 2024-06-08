5 худших пищевых привычек, мешающих похудеть: мнение диетолога

Если вы пытаетесь быстро похудеть, вы наверняка прибегаете к более "драматическим" способам, которые помогут вам сбросить вес. И, к сожалению, большинство из них фактически разрушат ваши цели похудения в долгосрочной перспективе, а также принесут негативные последствия для здоровья.

Как пишет издание Eatthis, существует пять пищевых привычек, которые повредят вашим целям похудение, если вы пытаетесь потерять вес быстро. Врач-диетолог из США Лорен Манакер отмечает, что из-за стремительной потери веса организм может ощущать обезвоживание, а обмен веществ будет значительно медленнее. Это приводит к тому, что вместо жира вы теряете мышцы.

Употребляете слишком мало калорий

Если вы резко сокращаете количество пищи, это означает, что уменьшается количество питательных веществ, которые ваш организм получает вместе с продуктами.

Ваш организм может подстраивать свой метаболизм, когда не получает достаточного количества пищи. В будущем это негативно скажется на вашем весе", – говорит Манакер.

Не пьете достаточное количество воды

Попытка быстро похудеть также может нанести ущерб вашим усилиям по гидратации.

"Некоторые люди путают жажду голода и едят, когда на самом деле хотят пить", – говорит диетолог.

Полагаетесь на добавки для похудения

Когда речь идет о быстрой потере веса, добавки для похудения могут быть не только неэффективными, но и достаточно опасными.

"Добавки – это не волшебная таблетка для похудения. Прием добавок без изменения диеты, скорее всего, не приведет к желаемым результатам", – говорит Манакер.

Пьете слишком много алкоголя

"Алкоголь может быть наполнен пустыми калориями, что приведет к увеличению веса. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя ослабит сдерживающие факторы, и вы начнете есть то, что запретили себе", – отмечает диетолог.

Не едите жирную пищу

Большинство людей думают, что обезжиренные продукты могут быть ключом к быстрому похудению. Но если вы полностью откажетесь от жиров, то фактически потеряете их пользу для похудения.

"Здоровые жиры, такие как оливковое и авокадо, могут помочь чувствовать себя сытыми и поддерживать цели похудения", – заключает Манакер.

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