5 худших пищевых привычек, мешающих похудеть: мнение диетолога
Если вы пытаетесь быстро похудеть, вы наверняка прибегаете к более "драматическим" способам, которые помогут вам сбросить вес. И, к сожалению, большинство из них фактически разрушат ваши цели похудения в долгосрочной перспективе, а также принесут негативные последствия для здоровья.
Как пишет издание Eatthis, существует пять пищевых привычек, которые повредят вашим целям похудение, если вы пытаетесь потерять вес быстро. Врач-диетолог из США Лорен Манакер отмечает, что из-за стремительной потери веса организм может ощущать обезвоживание, а обмен веществ будет значительно медленнее. Это приводит к тому, что вместо жира вы теряете мышцы.
Употребляете слишком мало калорий
Если вы резко сокращаете количество пищи, это означает, что уменьшается количество питательных веществ, которые ваш организм получает вместе с продуктами.
Ваш организм может подстраивать свой метаболизм, когда не получает достаточного количества пищи. В будущем это негативно скажется на вашем весе", – говорит Манакер.
Не пьете достаточное количество воды
Попытка быстро похудеть также может нанести ущерб вашим усилиям по гидратации.
"Некоторые люди путают жажду голода и едят, когда на самом деле хотят пить", – говорит диетолог.
Полагаетесь на добавки для похудения
Когда речь идет о быстрой потере веса, добавки для похудения могут быть не только неэффективными, но и достаточно опасными.
"Добавки – это не волшебная таблетка для похудения. Прием добавок без изменения диеты, скорее всего, не приведет к желаемым результатам", – говорит Манакер.
Пьете слишком много алкоголя
"Алкоголь может быть наполнен пустыми калориями, что приведет к увеличению веса. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя ослабит сдерживающие факторы, и вы начнете есть то, что запретили себе", – отмечает диетолог.
Не едите жирную пищу
Большинство людей думают, что обезжиренные продукты могут быть ключом к быстрому похудению. Но если вы полностью откажетесь от жиров, то фактически потеряете их пользу для похудения.
"Здоровые жиры, такие как оливковое и авокадо, могут помочь чувствовать себя сытыми и поддерживать цели похудения", – заключает Манакер.
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