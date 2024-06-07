Напитки, которые следует исключить из рациона: чего следует избегать

Поддержание здорового образа жизни выходит за рамки простого наблюдения за едой. Напитки, которые вы употребляете каждый день, также оказывают значительное влияние на общее самочувствие. Eatthis рассказал о напитках, которые диетологи рекомендуют исключить из своего рациона, чтобы быть здоровее.

Mountain Dew

Эта газировка не только насыщена сахаром, но и содержит сомнительные консерванты и ингредиенты, такие как желтый #5 (пищевой краситель) и бензоат натрия. Высказывались обеспокоенность потенциальным негативным влиянием желтого #5 на здоровье.

На самом деле исследование показало, что длительное потребление этого красителя может вызвать канцерогенез. Содержа 170 калорий и 46 граммов сахара в одной порции, Mountain Dew превышает суточную норму потребления сахара, рекомендованную Американской ассоциацией сердца.

Фрапучино

Когда дело доходит до утреннего бодрящего напитка, попустительство сладким сиропам и молоку с высоким содержанием жира, содержащихся во фрапучино, не приносит пользы вашему здоровью. В частности, двойное шоколадное фрапучино с крем-кремом содержит потрясающие 47 г сахара в одной порции. Мало того, что кофеиновый заряд минимален, да еще и избыток сахара в конечном итоге приведет к потере лишних калорий.

Тропический манго с пробиотиком Naked Boosted Machine

Хотя этот пробиотический смузи может поначалу показаться полезным, эксперты советуют не употреблять этот сладкий напиток. Большая часть калорийности вашего обеда или перекуса покрывается этой полосой. Из 66 граммов углеводов 53 грамма приходится на добавленный сахар, что может вызвать прыжки глюкозы в крови и отсутствие ощущения сытости.

Фруктовый пунш Sunkist

Несмотря на свое обманчивое название, фруктовый пунш Sunkist не содержит настоящих фруктов и наполнен воспалительными ингредиентами. Одна порция этого напитка содержит 80 г сахара и 300 калорий. Кроме того, он содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и краситель Red 40, известный своими возможными канцерогенными свойствами.

Диетические газированные напитки

Хотя диетические газированные напитки могут показаться более здоровой альтернативой, они содержат потенциальные риски для вашего здоровья. Искусственные подсластители, такие как сахарин и аспартам связаны с разными проблемами со здоровьем.

Сахарин, который считается возможным канцерогеном, может вызвать аллергию, диарею и головную боль. Аспартам, с другой стороны, нарушает микробиом кишечника и связан с увеличением жира в животе.

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