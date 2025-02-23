10 признаков того, что вы тренируетесь неправильно

Начать тренироваться это большой шаг, но важно не только сделать его, но и двигаться в правильном направлении. Многие новички допускают типичные ошибки, которые могут привести к травмам, истощению или даже потере мотивации.

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Неправильный подход к упражнениям может свести на нет все усилия, даже если вы искренне пытаетесь достичь результата. Чтобы избежать этого, издание eatthis.com поделилось наиболее распространенными ошибками и способами их устранения.

Чрезмерный энтузиазм

Новички часто выкладываются на максимум во время первой тренировки, что приводит к сильному истощению или даже травмам.

Доктор Дерек Очиай, сертифицированный ортопед и специалист по спортивной медицине, предупреждает: "Резкая перегрузка организма увеличивает риск развития тендинита и других последствий перенапряжения, что может заставить вас бросить спорт".

Решение простое: начните с умеренного темпа и постепенно повышайте интенсивность. Фитнес – это не спринт, а марафон.

Сравнение себя с другими

Спортзал может легко стать местом, где теряется уверенность в себе. Вы видите, как кто-то поднимает большие весы или пробегает несколько километров без остановки и хотите сделать то же самое. Но у каждого человека есть свой уровень подготовки и возможности.

"Вместо того, чтобы пытаться догнать других, сфокусируйтесь на собственном прогрессе. Соревнуйтесь с собой: постепенно повышайте нагрузку и отслеживайте собственные достижения", – советует доктор Очиаи.

Отсутствие времени – не оправдание

Доктор Очиаи отмечает: "Не стоит прибавлять лишний вес или увеличивать интенсивность упражнений только потому, что у вас ограниченное время".

Разумнее выделить несколько минут на разминку, например, прокатиться на велотренажере. Это поможет подготовить мышцы и снизить риск травм.

Недостаточное потребление воды

Гидратация – это не просто блажь, а жизненная необходимость. Вода поддерживает эластичность мышц, улучшает уровень энергии и снижает риск судорог. Если вам сложно пить достаточно жидкости, попробуйте добавить в воду лимон или огурец для освежающего вкуса.

Чрезмерные нагрузки без подготовки

Не стоит пытаться повторить интенсивную тренировку вашего друга, занимающегося годами. Эксперт по фитнесу Майкл Блаунер советует начинать с легких нагрузок:

"Вы должны чувствовать, что работаете, но не доводить себя до состояния, когда на следующий день не сможете подняться с постели. Лучше сделать меньше, но регулярно, чем один раз измотать себя и больше не вернуться к занятиям", – отмечает он.

Вы не замечаете прогресса

Ожидание мгновенного результата – одна из самых больших ошибок новичков. Заметные изменения могут появиться только через несколько недель, но польза от тренировок проявляется гораздо быстрее.

"Люди часто разочаровываются, если не видят быстрого похудения. Но тренировки улучшают сон, концентрацию и общее самочувствие. Следует сосредоточиться на этих положительных изменениях", – говорит доктор Очиаи.

Ведите дневник, записывая свои тренировки, рацион и самочувствие. Это поможет увидеть свой прогресс и не упустить мотивацию.

Неправильное питание

Тренировки без правильного питания – как езда на спорткаре с пустым баком. Вашему телу нужна энергия перед тренировкой и качественное восстановление после нее.

"Многие новички недооценивают важность пищи до и после занятий. Комбинация белков и углеводов помогает сохранить энергию и ускоряет восстановление", – объясняет тренер Дженнифер Лия Готлиб.

Игнорирование советов специалистов

Если вы новичок в тренажерном зале, следует обратиться за помощью к тренеру. Майкл Блаунер рекомендует: "Выберите тренировочный стиль, который вам нравится, и узнайте его больше. Даже просмотр качественных видеоуроков может быть полезным".

Недостаточная вера в себя

Изменения не происходят через день. Возвращаясь к тренировкам после перерыва, не пытайтесь сразу выйти на прежний уровень.

"Ваше тело может быть не таким, как когда-то, и это нормально. Дайте себе время адаптироваться. Самое важное – не сдаваться и верить в свой прогресс", – отмечает доктор Очиаи.

Вы забываете о растяжке

Растяжение кажется менее важным, чем силовые упражнения, но оно играет ключевую роль в поддержании гибкости и снижении риска травм.

"Без разминки вы рискуете получить травму. Уделите хотя бы 10 минут в начале тренировки, чтобы подготовить мышцы", – отмечает Готлиб.

Также растяжка помогает уменьшить боли в мышцах и улучшает кровообращение, что способствует более быстрому восстановлению после занятий.

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