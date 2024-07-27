10 признаков того, что вы зависимы от углеводов: как пройти самотест
Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к углеводам, что проявляется в сильном влечении к крахмалистым продуктам и сладости или чрезмерному аппетиту. А в результате все это ведет к перееданию и быстрому накоплению жира.
Такая сильная реакция на углеводы и сахар может быть причиной вашей зависимости от углеводов. Издание eatthis.com опубликовало способ определения первых признаков этого состояния. Следует самостоятельно пройти легкий тест на чувствительность к углеводам.
Самотест на чувствительность к углеводам
Подсчитайте каждый из следующих признаков, касающихся вас.
- У меня избыточный вес.
- У меня есть родители или сестра с диабетом 2 типа.
- Мне часто хочется сладкого или крахмала (хлеба, макарон и т.п.).
- Обычно я ем, когда испытываю стресс.
- Я склонен набирать вес в области живота.
- Я часто чувствую сонливость через час после еды или перекуса с высоким содержанием углеводов.
- Утром мне хочется хлеба или хлопьев на завтрак.
- После каждого приема пищи мне хочется сладкого.
- Когда я съедаю закуску с высоким содержанием углеводов, мне сложно ограничить количество пищи.
- Я часто чувствую голод после еды.
После ответов на эти вопросы, сосчитайте количество "да".
1–3: возможно, вы немного чувствительны к углеводам.
4–6: вы умеренно чувствительны к углеводам.
7–10: вероятно, что вы очень чувствительны к углеводам.
Очевидно, что этот самотест не анализ крови. Но ваши ответы могут указать на потенциальную чувствительность к углеводам. Его можно контролировать, используя правильные техники и здоровые рецепты.
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