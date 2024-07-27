10 признаков того, что вы зависимы от углеводов: как пройти самотест

Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к углеводам, что проявляется в сильном влечении к крахмалистым продуктам и сладости или чрезмерному аппетиту. А в результате все это ведет к перееданию и быстрому накоплению жира.

Такая сильная реакция на углеводы и сахар может быть причиной вашей зависимости от углеводов. Издание eatthis.com опубликовало способ определения первых признаков этого состояния. Следует самостоятельно пройти легкий тест на чувствительность к углеводам.

Самотест на чувствительность к углеводам

Подсчитайте каждый из следующих признаков, касающихся вас.

У меня избыточный вес.

У меня есть родители или сестра с диабетом 2 типа.

Мне часто хочется сладкого или крахмала (хлеба, макарон и т.п.).

Обычно я ем, когда испытываю стресс.

Я склонен набирать вес в области живота.

Я часто чувствую сонливость через час после еды или перекуса с высоким содержанием углеводов.

Утром мне хочется хлеба или хлопьев на завтрак.

После каждого приема пищи мне хочется сладкого.

Когда я съедаю закуску с высоким содержанием углеводов, мне сложно ограничить количество пищи.

Я часто чувствую голод после еды.

После ответов на эти вопросы, сосчитайте количество "да".

1–3: возможно, вы немного чувствительны к углеводам.

4–6: вы умеренно чувствительны к углеводам.

7–10: вероятно, что вы очень чувствительны к углеводам.

Очевидно, что этот самотест не анализ крови. Но ваши ответы могут указать на потенциальную чувствительность к углеводам. Его можно контролировать, используя правильные техники и здоровые рецепты.

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