7 простых способов контролировать аппетит

Голод означает физическую потребность в пище в ответ на химические изменения в организме, связанные с низким уровнем сахара в крови. Аппетит – это желание есть, часто обусловленное видом или запахом пищи.

Голод поддерживает нашу жизнь, тогда как аппетит может привести к перееданию. Впрочем, можно научиться контролировать аппетит с помощью семи простых советов от eatthis.com.

Нарежьте еду на меньшие кусочки

Разрезание пищи на меньшие кусочки может снизить аппетит. Исследование Университета Аризоны показало, что люди, которые ели баранку, нарезанную на кусочки, потребляли на 25% меньше калорий после обеда, чем те, кто ел баранку целиком. Это же явление было доказано на животных. Крысы, которые имели выбор между одной большой гранулой или 30 маленькими, предпочитали маленькие порции и ели меньше. Попытайтесь этот метод самостоятельно, чтобы получить больше удовольствия от меньшего количества пищи.

Сожмите кулак

Если вы испытываете сильное желание есть, попробуйте напрячь мускулы. Исследование, опубликованное в Journal of Consumer Research, показало, что напрягавшие свои мышцы люди лучше контролировали свой аппетит. Это объясняется связью между разумом и мышцами: физическое напряжение помогает укрепить силу воли. В следующий раз, когда почувствуете голод, напрягите мышцы и покажите своему аппетиту, кто здесь главный.

Играйте в игру

Игра в видеоигры, такие как тетрис, может помочь снизить желание есть. Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что три минуты игры снижают аппетит на 24%. Видеоигры отвлекают мозг от мыслей о еде, поэтому в следующий раз, когда почувствуете голод, попробуйте сыграть в игру.

Пофантазируйте об ощущении сытости

Контроль за порциями может зависеть от нашего восприятия. Исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения, показало, что люди, думавшие, что выпили большой полосе, испытывали больше сытости, чем те, кто считал, что выпил меньшую порцию. Используйте меньшие тарелки и стаканы, чтобы ваши порции выглядели больше, и подумайте о том, насколько сытной будет еда, прежде чем ее съесть.

Добавить шпинат

Шпинат содержит тилакоиды – соединения, подавляющие аппетит. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что употребление напитка с тилакоидами перед завтраком уменьшает аппетит и способствует потере веса. Добавьте шпинат в свои полосы, салаты и другие блюда, чтобы насытиться без переедания.

Звоните другу

Связь с близкими людьми может помочь контролировать аппетит. Исследования показали, что телефонные разговоры с близкими вызывают высвобождение окситоцина, гормона, снижающего аппетит. В следующий раз, когда почувствуете голод, позвоните другу или родственнику.

Съешьте грейпфрут

Перед едой съешьте кусок грейпфрута. Исследования показали, что грейпфрут снижает аппетит и способствует потере веса. Аромат грейпфрута активирует коричневые жировые клетки, сжигающие калории и снижающие аппетит. Попытайтесь съесть грейпфрут перед обедом или ужином, чтобы уменьшить потребление калорий.

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