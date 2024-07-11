5 лучших продуктов, стимулирующих коричневый жир для похудения

Потеря веса требует коррекции пищевых привычек. Правильный выбор продуктов при покупках или заказе еды может существенно повлиять на ваши усилия по похудению.

Один из способов улучшить свой рацион – это включить в него продукты, активирующие коричневый жир и повышающие способность организма сжигать калории. Об этом пишет издание eatthis.com.

Коричневый жир

Коричневая жировая ткань, известная как коричневый жир, активируется при холодных температурах, объясняет Гарвардская медицинская школа. Его главная функция заключается в выработке тепла для поддержания температуры тела из-за сжигания калорий, что может способствовать потере веса. Исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Physiology, свидетельствуют, что некоторые диетические соединения могут активировать коричневый жир и способствовать превращению белой жировой ткани в коричневую, что также приносит многочисленные пользы для здоровья.

Капсаицин (острый перец)

Исследования показывают, что капсаицин, активный компонент острого перца, повышает сжигание жира и энергозатраты, а также может помочь снизить жир на животе, отмечают Nutrition Twins. Он стимулирует коричневый жир, активно сжигающий калории. Добавляйте острый перец в блюда с макаронами, рисом, яйцами, гуакамоле и морепродуктами, чтобы получить пользу от капсаицина.

Зеленый чай

Научно доказано, что зеленый чай способствует сжиганию жира и калорий благодаря катехину EGCG и кофеину. Nutrition Twins объясняют, что эти компоненты действуют синергетически, стимулируя процессы сжигания жира. Исследования показывают, что зеленый чай может увеличивать количество коричневого жира. Кроме того, антиоксиданты в зеленом чае помогают предотвратить окислительное повреждение, уменьшить воспаление и избежать болезней.

Куркумин (куркума)

Куркумин, содержащийся в экстракте корня куркумы, эффективен в борьбе с ожирением. Исследования свидетельствуют, что он способствует снижению веса и жира в организме, уменьшая окружность талии и бедер. Куркумин повышает расход калорий, термогенез и активирует коричневый жир. Добавляйте куркуму к супам, маринадам, блюдам из фасоли, рагу, яйцам и рису. Сочетание с черным перцем повышает биодоступность куркумина.

Ментол (мята перечная и колосистая)

Исследования показывают, что длительное использование ментола повышает активность коричневого жира и энергозатрат, а также изменяет чувствительность к инсулину. Добавляйте мяту в йогурт с ягодами, приготовьте освежающий напиток с мятой или заварите холодный чай с мятными листиками. Используйте мяту для усиления вкуса салатов или начинайте утро с шоколадно-мятной полосы.

Омега-3 жирные кислоты рыбного происхождения

Омега-3 жирные кислоты EPA и DHA способствуют снижению веса, как показывают исследования. Употребление жирной рыбы или добавок с рыбьим жиром увеличивает количество коричневого жира. Включайте в рацион лосось, сардины, скумбрию, сельдь и анчоусы, чтобы извлечь пользу от омега-3 жирных кислот.

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