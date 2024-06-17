От рыбы до овощей: 8 продуктов с высоким содержанием калия, укрепляющих здоровье

Калий имеет решающее значение для нормального функционирования сердца, почек и других органов, а большинство людей не получают его в достаточном количестве. Увеличение потребления калия с помощью полезных продуктов окажет положительное влияние на ваше здоровье.

Исследование, опубликованное в Journal of American College of Cardiology, показало, что увеличение потребления калия на 1640 миллиграммов может снизить риск инсульта на 21%. Издание eatthis.com рассказывает о продуктах, в которых содержится большое количество калия и других питательных веществ.

Отварные белые грибы

Древние египтяне верили, что употребление грибов приносит долгую жизнь, и теперь современные ученые имеют доказательства: грибы, поскольку они особенно богаты витамином D, являются одними из лучших съедобных иммуностимуляторов на планете. Грибы портобелло возглавляют рейтинг по содержанию калия, скромный белый гриб также содержит полезные для здоровья 428 миллиграмм калия.

Приготовленный шпинат

Богат железом (способствует наращиванию мышц), витамин Е (выводит токсины), витамин К (улучшает работу мозга), зеленые листья шпината и их многочисленные преимущества для здоровья подтверждаются в исследованиях, проводимых раз за разом. Последние исследования показывают, что всего одна порция шпината в день может бороться с деменцией, останавливая ухудшение умственных способностей в среднем на 11 лет.

Томатное пюре

Исследователи утверждают, что приготовленные томаты особенно богаты ликопином – мощным антиоксидантом, снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний, повреждением кожи и некоторых видов рака. Одно исследование, опубликованное в Британском журнале дерматологии, предполагает, что богатые антиоксидантами помидоры также могут быть лучшей пищей для здоровья кожи, обеспечивая защиту от солнца и старения. Приготовленные или сушеные помидоры содержат больше биодоступного калия и ликопина, чем свежие сорта.

Кабачки

Регулярное потребление кабачков поможет вам поддерживать кожу сияющей круглый год. Существует много видов кабачков, каждый из которых содержит здоровую дозу калия. Кабачки лучше всего подходят в сезон.

Запеченный картофель с кожурой

Легко забыть о пользе для здоровья скромного белого картофеля – а жаль, ведь при 110 калориях запеченный картофель является одним из самых доступных и сытных продуктов для похудения на планете. Исследование 2014 показало, что всего несколько порций картофеля в день снижают кровяное давление почти так же, как и овсянка, не вызывая при этом увеличения веса.

Авокадо

Именно содержание мононенасыщенных жиров в авокадо – 20 граммов на один плод без косточки – согласно исследованиям может помочь снизить уровень холестерина, утолить голод и даже целенаправленно уменьшить жировые отложения на животе. Исследование Центра контроля и профилактики заболеваний показало, что люди, ежедневно съедавшие половину авокадо среднего размера, имели более низкий ИМТ (индекс массы тела) и меньшую окружность талии, а также потребляли значительно больше фруктов, овощей, клетчатки и витамина К.

Консервированная белая фасоль

Фасоль полезна не только для сердца. Специалисты по здравоохранению хвалят недорогую форму вегетарианского белка и клетчатки за ее способность уменьшать воспаление, снижать уровень холестерина, способствовать метаболизму жиров и подавлять аппетит. Белая фасоль – это стойкий крахмал, медленно перевариваемая клетчатка и вызывающая высвобождение ацетата, молекулы в кишечнике, которая сообщает мозгу, когда нужно прекратить есть.

Приготовленный дикий атлантический лосось

Лосось может содержать много жира, но исследования показывают, что жирная рыба может быть одной из лучших для похудения и здоровья сердечно-сосудистой системы. В одном исследовании те, кто ел лосось, имели самый низкий уровень инсулина натощак и заметное уменьшение воспаления. Результат исследователи частично объясняют содержащимися в лососе сердцезащитными омега-3 жирными кислотами.

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