20 лучших суперпродуктов для похудения

Последние данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что 41,9% взрослых в США имеют проблемы с ожирением, и эта проблема ежедневно растет. Контроль веса – это комплексный подход, включающий в себя диету, физическую активность, стресс, хронические заболевания, возраст, сон и окружающую среду.

Суперпродукты – это продукты, содержащие много питательных веществ, которые полезны для здоровья и могут бороться с болезнями. Их количество определяется содержанием калорий. Научные доказательства подтверждают, что рацион питания, минимизированный в ультраобработанных продуктах, способствует здоровому весовому контролю, пишет eatthis.com.

Авокадо

Авокадо есть везде: от соусов на основе спелого авокадо до утренних тостов. Этот здоровый жир придает особый вкус всему, к чему прикасается. Оценка 2020 года в журнале Nutrients показала, что женщины, регулярно употреблявшие целые фрукты и овощи, включая авокадо, по сравнению с теми, кто этого не делал, понесли большую потерю веса в течение четырех лет.

Черника

Черника может быть одним из базовых компонентов для йогуртов и смузи. В собственных вариантах завтрака замените привычный сироп на сладкий вкус черники для здоровой поддержки контроля веса.

Чечевица

В 2016 году систематический обзор и мета-анализ контролируемых исследований, опубликованный в American Journal of Clinical Nutrition, показал, что потребление бобовых, таких как чечевица, способствует умеренному снижению веса.

Грибы

Грибы могут заменить говядину, придавая схожий вкус, но с меньшим количеством калорий. Уменьшение калорий без потери вкуса является ключом к эффективному похудению.

Фисташки

Фисташки подходят не только для перекуса, но и вкусное покрытие для блюд. Они имеют лучший питательный состав, чем многие другие орехи: 160 калорий, 4 г жира и только 1,5 г насыщенного жира на порцию, что способствует эффективному похудению.

Семена чиа

Замените обычные сладкие пудинги на пудинг с чиа. Это увеличивает потребление клетчатки, помогая вам оставаться сытыми и избегать переедания.

Клюква

Добавьте клюкву к следующему рецепту фаршированных кабачков или болгарскому перцу. Используйте несладкую сушеную клюкву вместо подслащенной, чтобы сэкономить 210 пустых калорий на порцию.

Гранаты

Этот терпкий фрукт можно добавить в гуакамоле. Исследования постоянно намекают на то, что достаточное потребление фруктов и овощей на прямую связано с понижением массы тела.

Чеснок

Любимый спутник Америки в кулинарии. Добавление трав, специй или овощей, таких как чеснок, а не другие высококалорийные добавки, может сэкономить вам большие калории, если делать это регулярно.

Кале

Исследование 2014 года в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics показало, что те, кто употреблял некрахмалистые овощи, такие как: темно-листовая зелень и насыщенно-оранжевые или желтые овощи, имели меньший висцеральный жир, чем те, кто их не употреблял.

Овес

Наслаждайтесь овсянкой или домашней гранолой. Овес содержит впечатляющие четыре грамма клетчатки на порцию, причем половина из этих граммов растворима, что улучшает сытость и способствует дальнейшей потере веса.

Асаи

Найдите асаи в виде пюре в морозильном отделении вашего магазина. Этот фрукт изучается, но его роль влиять на достижение здоровой массы тела бесспорна.

Брокколи

Храните пакет с замороженной брокколи в морозильной камере, чтобы легко добавлять ее к обеду с картофелем фри и пастой. Брокколи добавляет блюду объем, чтобы выглядеть как больше пищи и прежде всего замедляет наш темп пищи.

Киноа

Это зерно с высоким содержанием белка представляет собой идеальный нижний слой мощной чаши. Достаточное потребление белка повышает ощущение сытости и улучшает контроль веса.

Какао

Какао или какао-порошок является одним из лучших суперпродуктов для похудения. Какао-порошок изготовляют из жареных какао-зерен. Небольшое содержание этого горького зерна очень важно! Обратитесь к десертам из какао, а не к десертам с шоколадом, это поможет вам похудеть.

Цветная капуста

Цветная капуста более универсальна, чем мы когда-либо думали! При использовании вместо традиционного риса жареный "рис" из цветной капусты экономит примерно 135 калорий на порцию.

Лосось

Старайтесь избегать лосося, приготовленного с добавлением соли и сахара. Выбирайте обычный лосось, который вы собственноручно приправляете домашними травами или специями. Выбор постных белков, таких как лосось, вместо белков с высоким содержанием жира – это привычка, которая часто встречается у взрослых, хорошо контролирующих свой вес.

Шпинат

Шпинат варится до очень малого объема. Добавьте его в яичницу или омлет из тофа. Употребление целых овощей, таких как шпинат, связано с меньшей частотой ожирения.

Грецкие орехи

Один из немногих растительных источников полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Этот рыбий жир может значительно улучшить состав тела и помочь сэкономить вес.

Фасоль горбанцо

Жидкость из бобов гарбанцо (нута) – "аквафаба", можно использовать для выпечки. Кроме того, исследования показывают, что бобовые, как и фасоль гарбанцо, могут повысить уровень сытости и способствовать лучшему контролю веса, что делает их одними из лучших суперпродуктов для похудения.

