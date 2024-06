Как поддерживать метаболизм на высоком уровне: полезные советы и добавки

Метаболизм является одной из важнейших функций организма, отвечающей за процесс превращения пищи в энергию. Важно помнить о том, что он работает 24/7, даже когда вы спите.

Но сам по себе метаболизм не может являться единственной причиной резкого изменения весовых показателей человека. Ведь самое главное то, сколько вы едите и пьете, насколько вы физически активны, а также то, что вы потребляете, пишет Eat This Not That .

В то же время, специалисты отмечают, что есть определенные вещи, которые вы можете сделать, чтобы поддерживать метаболизм своего тела на должном уровне. К примеру, использовать добавки, которые могут быть основным ускорителем метаболизма. Некоторые из них могут помочь восполнить пробелы в питании, чтобы ваше тело могло функционировать оптимально.

Экстракт зеленого чая

Это действительно универсальное средство, ведь изготовлено из плотно переработанных листьев зеленого чая, поэтому вы фактически потребляете полезную траву. Диетологи напоминают, что зеленый чай оказывает мощное влияние на ваш метаболизм, ведь наполнен антиоксидантом EGCG, который помогает восстанавливать клеточные повреждения, вызванные свободными радикалами. Он также является источником кофеина, который может оказывать существенное влияние на энергетический баланс при потреблении в обычных дозах (около 100 мг) и даже может стимулировать термогенез (способ организма производить тепло путем сжигания калорий).

Витамин В

Для поддержания здорового метаболизма следует употреблять витамины группы В, ведь они незаменимы при усвоении углеводов, белков и жиров. Задача этих витаминов состоит в том, чтобы превращать пищу, которую вы потребляете, в энергию. Витамин B6 также помогает организму производить аминокислоту L-карнитин, использующую жир в качестве источника энергии. Специалисты советуют использовать комплекс витаминов группы В.

Железо

Это отличная помощь при сжигании лишнего жира, ведь железо вырабатывает энергию, доставляя кислород к каждой клетке, включая мышцы. Для быстрого начала похудения следует применять силовые тренировки, ведь чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете. Но дефицит железа чрезвычайно распространен и может повлечь за собой ряд проблем со здоровьем. Поэтому если ваш организм не получает достаточное количество железа, количество эритроцитов у вас уменьшится, что может привести к железодефицитной анемии.

Альфа-липоевая кислота

Это мощный антиоксидант, борющийся с повреждением свободных радикалов и поддерживающий печень, метаболизм и усвоение витаминов, говорят специалисты. Они уточняют, что он образуется в ваших митохондриях, где помогает превращать питательные вещества в энергию. Кроме того, в отличие от других антиоксидантов, альфа-липоевая кислота растворима как в воде, так и в жире, то есть она может влиять почти на каждую ткань и клетку в организме.

Селен

Эта полезная добавка содержится в некоторых продуктах, таких как морепродукты, яйца, бразильские орехи и семена подсолнечника. Польза селена в том, что он помогает вашему организму использовать гормоны щитовидной железы, контролирующие ваш метаболизм. По рекомендации специалиста вы также можете использовать добавку селена, которая улучшит работу вашей щитовидной железы и вы также сможете оказать вашему метаболизму необходимую поддержку.

