Как повысить уровень железа в организме: 5 полезных продуктов

Дефицит железа может негативно влиять на уровень энергии и общее самочувствие. По словам Eatthis, такие симптомы, как усталость и слабость, могут являться следствием его недостатка в организме.

Когда вы регулярно не получаете достаточно железа, эритроциты уменьшаются, нарушая нормальную транспортировку кислорода от легких к остальному телу. Это состояние, известное как железодефицитная анемия, может привести к слабости и физическому истощению. Однако включение продуктов, богатых железом, в свой рацион может помочь предотвратить эти проблемы.

Чтобы удовлетворить свои потребности в железе, включите в свой рацион следующие продукты. FDA считает, что "отличный" источник этого минерала – это еда, которая обеспечивает более 20% вашей суточной потребности в железе, "хорошее" – продукты, обеспечивающие 10-19% суточной нормы.

Устрицы

Эти морские деликатесы не только обладают репутацией афродизиака благодаря высокому содержанию цинка, но и содержат значительное количество железа. Они обеспечивают 43% вашей суточной нормы всего в 100 граммах.

Говяжья печень

Среди продуктов животного происхождения говяжья печень содержит значительное количество гемового железа, а порция в 100 г обеспечивает 31% вашей суточной нормы. Подумайте о включении этого богатого питательными веществами продукта в свой рацион для пополнения запасов железа.

Семена кунжута

Кунжут, содержащий примерно 29% суточной нормы железа на 1/4 стакана, предлагает вкусный способ удовлетворить ваши потребности в этом минерале. Он также содержит белок, клетчатку, калий и селен, поддерживающие разные функции организма.

Обогащенные рисовые хлопья

Проверьте упаковку хлопьев, чтобы убедиться, что они обогащены необходимыми витаминами и минералами. Ищите обогащенные рисовые хлопья, которые могут обеспечить около 24% вашей суточной нормы железа в одной чашке, что делает их удобным и питательным вариантом.

Черная фасоль

Кроме того, что черная фасоль является отличным источником железа, она богата белоком и клетчаткой. Порция в 1/4 стакана обеспечивает 22% вашей суточной нормы, что делает ее ценным дополнением к вашей растительной диете.

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