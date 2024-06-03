Пять продуктов, которые могут зарядить вас энергией, когда вы чувствуете себя подавленными

Когда нарастает стресс, следует помнить, что есть определенные продукты, которые могут поднять настроение. Съесть шоколадку или окунуться в ванночку с мороженым – самые популярные способы вернуть улыбку.

Однако эти продукты имеют свои отрицательные последствия. Ниже мы привели несколько альтернатив, которые вы можете использовать в следующий раз, когда ваш мозг потребует подкормки.

Черный шоколад: лучше, чем молочный, для уменьшения депрессии

Известно, что темный шоколад является лучшей молочной альтернативой благодаря своим преимуществам в повышении настроения. Он содержит несколько соединений, повышающих настроение, таких как кофеин и теобромин, а содержащийся в нем сахар действует как быстрое средство для подкормки мозга.

Опрос также показал, что употреблявшие черный шоколад сообщали о меньшем количестве эпизодов депрессии по сравнению с теми, кто его не употреблял.

Жирная рыба: помогает облегчить даже послеродовую депрессию

Снижение уровня омега-3 жирных кислот связано с проблемами психического здоровья. А омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, такие как ЭПК и ДГК, играют немаловажную роль в психическом благополучии.

Исследования показывают, что включение в рацион большего количества жирной рыбы помогает снизить послеродовую депрессию у молодых мам. Другое исследование также увязывает потребление жирной рыбы с улучшением психического здоровья у взрослых.

Бананы высвобождают нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин.

Если вы чувствуете себя подавленными, съешьте банан, и вскоре у вас может улучшиться настроение. Это потому, что бананы содержат витамин B6, который играет важную роль в синтезе нейротрансмиттеров, вызывающих хорошее самочувствие, таких как дофамин и серотонин. Эти два вещества могут нам поднять настроение.

Бананы богаты клетчаткой и содержат мало жиров, что делает их безупречным дополнением к вашему рациону.

Кофе высвобождает нейромедиаторы, повышающие настроение, а кофеин предотвращает усталость.

Кофе – противоречивая тема, когда речь идет о здоровье. Но если вы за то, чтобы двигаться (читай – пить), вот один момент, который может укрепить вашу аргументацию.

Исследования показывают, что кофе увеличивает высвобождение нейромедиаторов, повышающих настроение, таких как дофамин и норадреналин. Кроме того, кофеин, содержащийся в кофе, препятствует присоединению аденозина – соединения, которое, как известно, способствует усталости, – к рецепторам мозга.

Потребляйте ежедневно орехи и семена, чтобы снизить риск депрессии на 23%

Исследования показывают, что ежедневное употребление орехов и семян может снизить риск депрессии на 23%. Это объясняется тем, что эти продукты содержат триптофан – аминокислоту растительного происхождения, которая помогает производить серотонин, улучшающий настроение.

Включите в свой рацион такие орехи, как миндаль, кешью, арахис и грецкие орехи. Тыквенные, кунжутные и подсолнечные семена – лучший выбор для улучшения настроения.

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