10 продуктов, которые могут помешать вашим планам: чего следует избегать, чтобы начать худеть

Если вы хотите быстро и результативно избавиться от лишних килограммов, вам следует присмотреться к высококалорийным продуктам и напиткам, которые вы часто употребляете. Определите, что именно может провоцировать набор лишних килограммов и попробуйте исключить определенные продукты из своего рациона.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились со списком из 10 позиций, которые могут помешать вашим фитнес-целям. Замените их на менее калорийные альтернативы и добавьте больше физической активности, чтобы ускорить потерю жира.

Алкоголь

Для быстрого похудения стоит отказаться от алкоголя, поскольку он содержит пустые калории и может стимулировать аппетит. Кроме того, сладкие напитки и коктейли способны усугубить ситуацию, способствуя увеличению калорийности рациона. Также, алкоголь может нарушить ваш сон, что приводит к гормональным дисбалансам, которые влияют на чувство голода и сытости.

Белый хлеб

Избегайте простых углеводов, таких как белый хлеб, поскольку они не насыщают и могут привести к чрезмерному потреблению пищи. Исследования показали, что ежедневное потребление двух ломтиков белого хлеба повышает риск увеличения веса на 40%. Тем не менее замена белого хлеба на варианты с высоким содержанием клетчатки, может помочь в похудении.

Высококалорийные напитки с кофеином

Чтобы избежать лишних калорий, добавьте в кофе как можно меньше добавок. Чашка черного кофе содержит всего 2 калории, но одна столовая ложка ароматизированных сливок может иметь около 35 калорий, лишенных никакой питательной ценности. Кроме того, старайтесь избегать сиропов, которые содержат много сахара, из-за чего провоцируют чрезмерное увеличение веса.

Фруктовые соки

Обычно магазинные фруктовые соки содержат немного настоящих фруктов и часто имеют добавленный сахар, что способствует увеличению веса. Уменьшение потребления подслащенных напитков может снизить риск ожирения и сопутствующих заболеваний. Лучше отдать предпочтение воде или несладкому чаю.

Конфеты

Избегайте употребления батончиков, поскольку они содержат много сахара, масел и рафинированной муки. Исследование показало, что употребление шоколада и конфет связано с набором веса у женщин, однако отказ от этих сладостей может помочь в потере веса. Сосредоточьтесь на более здоровых перекусах и избегайте быстрых углеводов.

Газированные напитки

Исключите из рациона подслащенные напитки, такие как газированная вода. Они связаны с риском ожирения, поскольку фруктоза влияет на уровень инсулина и метаболизм. Также, избегайте диетических газированных напитков, поскольку искусственные подсластители могут способствовать накоплению жира в животе и вызвать потребность в дополнительных калориях.

Картошка фри

Если вы выбираете простой перекус - не заказывайте картофель фри, а лучше возьмите овощной салат, ведь он значительно полезнее. Картофель фри имеет низкую питательную ценность и может мешать снижению веса, особенно в сочетании с кетчупом или другими соусами. Употребление картофеля фри более двух раз в неделю повышает риск серьезных проблем со здоровьем, а также мешают похудению из-за содержания соли и насыщенных жиров.

Чипсы

Избегайте картофельных чипсов, если хотите поддерживать стройность. Исследование Гарвардского университета показало, что потребление чипсов связано с наибольшим увеличением веса среди соленых закусок. Употребление таких продуктов может привести к значительному набору веса за короткое время, а потому лучше выбирайте здоровые альтернативы для перекусов.

Обработанное мясо

Обработанные мясные продукты, такие как ветчина, бекон и хот-доги, могут приводить к увеличению веса и объема талии. Гарвардское исследование показало, что потребление обработанного мяса связано с набором веса почти на 0,5 кг за 4 года. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения признала обработанное мясо канцерогеном, отметив, что употребление 50 граммов в день повышает риск колоректального рака на 18%.

Мороженое

Попробуйте избегать мороженого, если хотите быстро сбросить вес. Вместо этого выберите фрукты или черный шоколад, богатый антиоксидантами, чтобы удовлетворить свою тягу к сладостям. Это поможет сохранить ваш вес под контролем.

