7 продуктов, которых следует избегать во время диеты

Далеко не всю пищу можно считать полезной, поскольку некоторые продукты могут провоцировать накопление жира и даже вызывать проблемы со здоровьем. Помимо ожирения, такая пища может привести к таким негативным последствиям, как метаболические нарушения, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Именно поэтому важно избегать наиболее вредных продуктов, которые вызывают эти проблемы и формировать сбалансированный рацион, содержащий цельное зерно, клетчатку, витамины и здоровый белок. Чего стоит избегать и какую пищу следует ограничить в повседневном употреблении, рассказали в Eat This, Not That.

Обработанное мясо

Обработанное мясо, такое как бекон, хот-доги и колбасы, способствует набору веса и может негативно повлиять на здоровье. Такие мясные продукты связаны с повышением давления, а также риском развития диабета и рака.

Диетические газированные напитки

Искусственные подсластители могут способствовать набору веса из-за их влияния на метаболизм. Они нарушают реакцию организма на инсулин, повышая уровень глюкозы в крови, что ведет к накоплению жира. Это может увеличить риск метаболического синдрома, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чипсы

Картофельные чипсы являются одним из самых вредных продуктов для набора веса среди других, таких как газированные напитки и мороженое. Гарвардские исследования показывают, что они способствуют наибольшему увеличению веса за несколько лет, а потому лучше ограничить их потребление или заменить на более здоровые перекусы.

Картофель фри

Картофель фри характерен высоким содержанием калорий и жира. Кроме того, такое блюдо также может содержать акриламид - вредное химическое соединение, которое способствует накоплению жира на животе. Кроме того, жарка во фритюре значительно увеличивает риск набора веса, что делает такой картофель опасным для здоровья.

Алкоголь

Алкоголь может способствовать набору веса из-за пустых калорий и увеличения аппетита. Именно поэтому, для контроля веса пейте воду между алкогольными напитками и избегайте сладких коктейлей. Также, старайтесь ограничивать себя в потреблении алкоголя, чтобы уменьшить риск переедания. Помните, что даже умеренные порции могут добавлять лишние калории.

Белый хлеб

Избегайте белого хлеба, если работаете над уменьшением жира на животе, поскольку он способствует его накоплению. Также, хлеб содержит много натрия, что может вызвать задержку воды и вздутие живота. Вместо этого выбирайте цельнозерновые продукты и уменьшите потребление рафинированных злаков, что поможет снизить риск накопления жира.

Сладкие напитки

Замените подслащенные напитки на воду, смузи, чай или кофе, чтобы сократить потребление сахара. Это поможет уменьшить риск набора веса и ожирения. Кроме того, детокс-вода из натуральных компонентов может быть хорошим вариантом для здорового увлажнения.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты могут спровоцировать набор избыточного веса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.