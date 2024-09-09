5 продуктов, которые разрушат ваши планы по похудению
Похудение может быть сложным процессом, на пути которого вас могут настигнуть соблазнительная и вредная для талии пищи. Таким образом, вы можете избегать блюд с низким содержанием углеводов и глютена, или проверять, кошерность или соответствие блюд к палео-диете.
На чем вам следует сосредоточиться и каких продуктов следует избегать, чтобы не набрать лишних килограммов? Об этом рассказали в Eat This, Not That.
Совет №1
Не преувеличивайте с соевым соусом, ведь одна столовая ложка содержит более 1000 мг натрия, что может вызвать вздутие живота. Суши лучше всего сочетаются без дополнительных соусов, а потому лучше наслаждаться рыбой такой, как она была подана.
Кроме того, вместо лосося или тунца выбирайте испанскую скумбрию. Она содержит вдвое больше жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца, уменьшают воспаление и борются с раком.
Совет №2
Если вам нравится мексиканская кухня, вы могли слышать о салате "Тако". Для его приготовления используют большую жареную лепешку, говяжий фарш, сыр и сметану с небольшим количеством салата айсберг. Такой салат будет содержать около 900 калорий и 55 граммов жира, что скорее соответствует полноценному блюду, чем салату.
Однако, чтобы сэкономить около 300 калорий и 15 граммов жира, выбирайте куриный фахитас без сыра и сметаны, возьмите только одну лепешку и наполните ее овощами.
Совет №3
Кексы с отрубями часто маскируются как здоровый перекус, но могут содержать около 440 калорий, из которых четверть - это жир. Булочки тоже лучше избегать из-за большого количества калорий, происходящих от масла, муки и сахара.
Сэндвич с яйцом и сыром - это хорошая альтернатива с менее чем 400 калориями. Белок в нем снижает аппетит в течение дня, а хлеб можно выбрать с меньшей калорийностью.
Совет №4
Тофу содержит фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный баланс и вес. Потребляйте его умеренно и не делайте основной частью рациона, если вы не едите мясо. Вместо этого, лучше ешьте темпе и киноа.
Киноа является хорошим источником белка без, содержащего 8 граммов питательного вещества на чашку. Кроме того, темпе изготовлен из цельных соевых бобов и имеет 18 граммов белка на 100 граммов, что больше, чем у тофу.
Совет №5
Остерегайтесь обезжиренного йогурта, поскольку вместо жира в него часто добавляют много сахара. Кроме того, если добавить полстакана арахисового масла, можно увеличить калорийность на 140 калорий.
Поэтому, выбирайте замороженный йогурт со свежими фруктами и грецкими орехами. Также, используйте чашку наименьшего размера, чтобы контролировать порции и отдавайте предпочтение свежим фруктам.
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