5 продуктов, которые разрушат ваши планы по похудению

Похудение может быть сложным процессом, на пути которого вас могут настигнуть соблазнительная и вредная для талии пищи. Таким образом, вы можете избегать блюд с низким содержанием углеводов и глютена, или проверять, кошерность или соответствие блюд к палео-диете.

На чем вам следует сосредоточиться и каких продуктов следует избегать, чтобы не набрать лишних килограммов? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Совет №1

Не преувеличивайте с соевым соусом, ведь одна столовая ложка содержит более 1000 мг натрия, что может вызвать вздутие живота. Суши лучше всего сочетаются без дополнительных соусов, а потому лучше наслаждаться рыбой такой, как она была подана.

Кроме того, вместо лосося или тунца выбирайте испанскую скумбрию. Она содержит вдвое больше жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца, уменьшают воспаление и борются с раком.

Совет №2

Если вам нравится мексиканская кухня, вы могли слышать о салате "Тако". Для его приготовления используют большую жареную лепешку, говяжий фарш, сыр и сметану с небольшим количеством салата айсберг. Такой салат будет содержать около 900 калорий и 55 граммов жира, что скорее соответствует полноценному блюду, чем салату.

Однако, чтобы сэкономить около 300 калорий и 15 граммов жира, выбирайте куриный фахитас без сыра и сметаны, возьмите только одну лепешку и наполните ее овощами.

Совет №3

Кексы с отрубями часто маскируются как здоровый перекус, но могут содержать около 440 калорий, из которых четверть - это жир. Булочки тоже лучше избегать из-за большого количества калорий, происходящих от масла, муки и сахара.

Сэндвич с яйцом и сыром - это хорошая альтернатива с менее чем 400 калориями. Белок в нем снижает аппетит в течение дня, а хлеб можно выбрать с меньшей калорийностью.

Совет №4

Тофу содержит фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный баланс и вес. Потребляйте его умеренно и не делайте основной частью рациона, если вы не едите мясо. Вместо этого, лучше ешьте темпе и киноа.

Киноа является хорошим источником белка без, содержащего 8 граммов питательного вещества на чашку. Кроме того, темпе изготовлен из цельных соевых бобов и имеет 18 граммов белка на 100 граммов, что больше, чем у тофу.

Совет №5

Остерегайтесь обезжиренного йогурта, поскольку вместо жира в него часто добавляют много сахара. Кроме того, если добавить полстакана арахисового масла, можно увеличить калорийность на 140 калорий.

Поэтому, выбирайте замороженный йогурт со свежими фруктами и грецкими орехами. Также, используйте чашку наименьшего размера, чтобы контролировать порции и отдавайте предпочтение свежим фруктам.

