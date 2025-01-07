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10 продуктов, которые необходимы для поддержания здорового веса

Александра Кошовая
Новости медицины
3 минуты
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10 продуктов, которые необходимы для поддержания здорового веса

Удерживать вес после похудения бывает непросто, но правильно подобранные продукты могут этому способствовать. Они помогут избежать колебания веса, известного как эффект "йо-йо", обеспечивая более стабильный и здоровый рацион.

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В Eat This, Not That поделились информацией о 10 лучших продуктах, которые поддержат здоровое питание. Предлагаем ознакомиться с этим списком, поскольку такая пища может стать вашими союзниками в поддержании идеального веса.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, являются идеальными для похудения благодаря низкой калорийности и высокой питательности. Они богаты клетчаткой, которая уменьшает аппетит и помогает избегать переедания. Эти овощи также содержат витамины, минералы и антиоксиданты, поддерживающие здоровье

Дикий лосось

Лосось отлично зарекомендовал себя для похудения, ведь он богат белком, который дарит чувство сытости и уменьшает потребление калорий. Кроме того, жирные кислоты омега-3 в составе лосося улучшают метаболизм и повышают насыщение, способствуя контролю веса.

Фисташки

Фисташки — это полезный перекус, который помогает контролировать вес благодаря белкам, клетчатке и здоровым жирам. Они способствуют более долгому ощущению сытости и поддерживают здоровье сердца. Кроме того, фисташки в скорлупе замедляют потребление, что помогает избегать переедания.

Творог

Творог с высоким содержанием белка и низкой калорийностью помогает контролировать вес, обеспечивая длительное ощущение сытости. Белок казеин переваривается медленно, равномерно снабжая организм аминокислотами. Это способствует стабилизации уровня сахара в крови и уменьшает тягу к сладкому или углеводам.

Бобовые

Бобовые, такие как фасоль, чечевица и нут, прекрасно подходят для похудения, ведь они богаты белком и клетчаткой, которые надолго обеспечивают сытость. Их низкий гликемический индекс помогает избегать скачков уровня сахара в крови, уменьшая тягу к еде. Они также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживающими общее здоровье.

Листовая зелень

Листовая зелень прекрасно помогает в похудении благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, которая улучшает пищеварение и уменьшает тягу к еде. Она обеспечивает сытость без лишних калорий и поддерживает уровень сахара в крови. Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам зелень также улучшает общее самочувствие. Добавляйте шпинат, капусту или рукколу в блюда, чтобы разнообразить вкус и оставаться на пути к своей цели.

Овсянка

Овсянка — это отличный выбор для похудения благодаря высокому содержанию клетчатки, которая дарит длительное ощущение сытости. Она имеет низкий гликемический индекс, благодаря чему не вызывает резких колебаний сахара в крови. Добавляйте любимые фрукты, орехи или специи, чтобы разнообразить вкус овсянки.

Малина

Малина имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки (10 г на 150 г). Она надолго дарит ощущение сытости и уменьшает риск переедания. Кроме того, благодаря низкому гликемическому индексу малина поддерживает стабильный уровень сахара в крови, а ее естественная сладость поможет заменить калорийные десерты.

Зеленый чай

Зеленый чай помогает контролировать вес благодаря антиоксидантам и катехинам, ускоряющим метаболизм и сжигание жира. Поскольку он почти не содержит калорий, зеленый чай является полезной заменой сладким напиткам, а его регулярное употребление может способствовать уменьшению жировых отложений.

Курица

Курица — отличный продукт для контроля веса. Благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию калорий и жира, этот продукт является менее калорийным, чем говядина или свинина, что делает курицу идеальным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес.

Ранее OBOZ.UA рассказал о лучших продуктах, которые помогают контролировать вес.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская