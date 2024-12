10 продуктов, которые помогают контролировать вес

Если вы хотите похудеть и готовитесь к событию, во время которого вам нужно выглядеть безупречно, вам следует внимательнее присмотреться к своему рациону. Например, если вы планируете подготовить тело к бассейну или пляжу, выбирайте здоровые блюда, которые помогут чувствовать себя уверенно без чувства голода.

Кроме того, избегайте избытка сахара и калорий в напитках и салатах, а также наслаждайтесь сбалансированной пищей. А на что именно стоит обратить внимание во время диеты, рассказали в Eat This, Not That.

Бананы

Продукты, богатые калием, помогают уменьшить вздутие и отёки, что помогает оставаться в форме. Включайте в рацион сладкий картофель, морковь, апельсины и бананы для улучшения самочувствия. В то же время избегайте продуктов с высоким содержанием натрия, таких как чипсы или маринованные огурцы, чтобы избежать задержки воды в теле. Это поможет вам чувствовать себя легче и комфортнее как в купальнике, так и в любимых джинсах.

Безлактозное миндальное молоко

Молочные продукты могут вызывать вздутие живота, поскольку компоненты в их составе труднее перевариваются, что может привести к накоплению газов и дискомфорту. Чтобы избежать этого, попробуйте заменить молоко на растительные альтернативы, например, миндальное молоко. Так вы сохраните приятный вкус кофе или каши, не нанося вреда пищеварению.

Органическая курица

Выбирайте нежирные белки, например, мясо курицы или индейки и сочетайте их с овощами, чтобы избежать менее полезных блюд. Хороший кусок мяса не вызовет ощущения переполненности и обеспечит организм достаточным количеством калорий, которые нужны для поддержания мышц и похудения.

Квашеная капуста

Выберите квашеную капусту, кимчи и маринованные огурцы для начинки или как закуску к блюдам, ведь они полезны для пищеварения. Кроме того, квашеная капуста содержит ферменты, которые способствуют похудению и улучшают самочувствие. Однако учтите, для получения этого эффекта такой пищей не стоит злоупотреблять, поскольку избыток натрия в составе может вызвать отек.

Вода

Не забывайте пить достаточно воды, поскольку это поддерживает нормальную работу всего организма. Кроме того, пейте по 240 мл воды между каждым алкогольным напитком, чтобы уменьшить калории и избежать вздутия. Для лучшего эффекта добавьте лимон в воду - он стимулирует пищеварение и помогает выводить токсины.

Чай из одуванчика

Поддерживайте увлажнение в течение дня, особенно летом. Если вода кажется вам скучной, попробуйте чай из одуванчика - он естественно снижает задержку жидкости и помогает поддерживать форму. Кроме того, избегайте газированных напитков, ведь они могут вызвать отеки.

Цельные зерна

Ищите цельнозерновые булочки, ведь они лучше обычного белого хлеба. Выбирая углеводы, обращайте внимание на клетчатку, которая улучшает пищеварение и поддерживает энергию. Клетчатка помогает контролировать голод, что позволяет избегать переедания.

Бургер с лососем

Чтобы приготовить полезный бургер, попробуйте приготовить лососем на гриле и заменить им традиционную котлету из говядины. Эта рыба богата жирными кислотами омега-3, которые помогают снижать воспаление и улучшают состояние кожи после солнечных лучей. Лосось также поддерживает сердце и сохраняет здоровый вес благодаря высококачественному белку.

Кефир и йогурт

Чтобы поддерживать здоровье желудка, важно добавлять в рацион продукты с пробиотиками. Например, йогурт с ягодами и миндалем помогает поддержать нормальную работу желудка благодаря антиоксидантам и клетчатке. Кефир и квашеная капуста также полезны благодаря ферментации, что способствует лучшему перевариванию пищи и улучшает общее самочувствие.

Овощи на гриле

Вместо обычных гарниров выберите овощи на гриле или салат - они богаты клетчаткой, что помогает сохранить сытость без лишних калорий. Такие блюда способствуют снижению индекса массы тела и уменьшают риск диабета 2 типа.

