Эффективный напиток, ускоряющий похудение: какие чаи помогли Хлое Кардашьян сбросить 18 кг

Чтобы похудеть и улучшить свои физические данные, Хлои Кардашьян отказалась от молочных продуктов и начала тренироваться с известным американским тренером Гуннаром Петерсоном. Кроме того, она собрала свою коллекцию чаев для похудения, которые помогают ей оставаться стройной и ускорить позитивную трансформацию тела.

Какие чаи звезда телевидения пьет ежедневно и почему она выбрала именно их, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими напитками и добавьте их в свой рацион.

Зеленый чай

Большинство любимых чаев Хлои - это различные виды зеленого чая, включая черничный, гранатовый и жасминовый. Благодаря катехинам в составе, их полезные свойства помогают ускорить метаболизм, сжигать жир и улучшить работу печени, что может способствовать эффективной потере веса.

Кроме того, Хлои часто пьет охлажденный зеленый чай перед тренировкой, что является хорошей практикой и улучшает эффект от нагрузки. Исследования показывают, что употребление зеленого чая до и после тренировки может повысить сжигание жира на 17%. Следовательно, если выпивать около 4-5 чашек чая в день и выполнять физические упражнения, можно сбросить до 2 кг больше за месяц.

Черный чай

Стресс может приводить к увеличению веса из-за повышенной выработки гормона глюкокортикоидов, что способствует накоплению жира и увеличению желания к сладостям. Чтобы снизить стресс — пейте черный чай, который не содержит калорий и способствует расслаблению. Исследования показывают, что любители черного чая имеют более низкий уровень стресса и быстрее восстанавливаются после напряженных моментов.

Кроме того, ежедневное употребление чашки черного чая может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая общее состояние здоровья. Поэтому, если вам хочется бороться со стрессом и сохранить форму, добавьте черный чай в свой рацион, как это сделала Хлои Кардашьян.

Травяной чай

Ромашковый чай часто ассоциируется с расслаблением перед сном, но исследования показали, что он также может улучшать сон и снижать уровень депрессии у людей с хроническим недосыпом. Кроме того, этот чай улучшает бодрость, что может стать отличной альтернативой для тех, кто хочет поддерживать активность без кофеина.

Также, Хлои имеет в своей коллекции чай, содержащий одуванчик, солодку и фенхель. Эти компоненты помогают вывести токсины, укрепить иммунную систему и уменьшить аппетит, что полезно для поддержания здоровья и контроля веса.

