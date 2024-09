6 секретов стройности семьи Кардашьян: вещи, борющиеся с жиром

Сестры Кардашьян привыкли всегда находиться под пристальным взглядом журналистов и своих поклонников в социальных сетях. Однако, кроме подробностей их личной жизни, аудиторию вдохновляет дисциплина и усилия, которые девушки прилагают для поддержания своей физической формы и здоровья.

От спортивных штанов до здоровых закусок, они используют доступные продукты для поддержания стройной фигуры и крепкого здоровья. В чем заключается секрет сестер Кардашьян и какими методами похудения вы можете воспользоваться, рассказали в Eat This, Not That.

Многоразовая бутылка для воды

Попробуйте детокс-воду с фруктами для увлажнения и освежения. Такой напиток не только вкуснее обычной воды, но и помогает поддерживать оптимальный уровень гидратации в организме. Вы можете приготовить напиток с ежевикой и черникой или лимоном и апельсином. Для удобства, используйте бутылку с ситом для фруктов, как это делает Хлои Кардашьян.

Укороченные тренировочные штаны

Эти сестры не только тренируются вместе, но и имеют одинаковый стиль одежды. Они все любят короткие штаны Michi "Stardust" благодаря их стильному виду и сетчатым деталям. Эти штаны идеально подходят как для тренировки, так и для обеда с друзьями.

Протеиновые коктейли

В профиле Хлои Кардашян в Instagram часто можно заметить, как звезда употребляет протеиновые коктейли Slender Blend от Protein World. Этот веганский порошок из горохового протеина существует в 5 вкусах, а именно: ваниль, клубника, банан, шоколад и без вкуса. Употребляя его во время диеты, Хлои потеряла впечатляющие 18 кг.

Миндальное масло

Для быстрого перекуса идеально подходит миндальное масло. Оно удобное, богатое белком и здоровыми жирами. Кайли Дженнер в интервью nytimes.com сказала, что: "Каждый раз, когда мне хочется перекусить в течение дня, я люблю брать пакетики миндального масла Justin's. Это просто".

Мед манука

Темный мед из Новой Зеландии обладает сильными антибактериальными свойствами и больше антиоксидантов, чем светлый мед. Кроме того, антиоксиданты помогают восстанавливать ткани и снижать воспаление, что может способствовать похудению. В частности, Кортни Кардашьян, добавляет этот мед в свои смузи, хлеб и чай.

Кроссовки

Хлоя Кардашьян поражает своим стилем в тренажерном зале, заставляя самых ленивых захотеть тренироваться. В частности, она демонстрировала фото из спортивного зала в ярких оранжевых кроссовках Joyrides от Athletic Propulsion Labs. Поэтому, если вам также хотите привлечь внимание или быть заметным во время ночных пробежек, вам следует подобрать соответствующие кроссовки.

