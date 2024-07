7 историй похудения от звезд, которые вдохновляют: как знаменитости достигли своей идеальной формы

Найти время для тренажерного зала и соблюдать диеты очень трудно, особенно когда каждый шаг отслеживают папарацци. Именно благодаря упорству, диете и физическим упражнениям большинство знаменитостей достигают невероятных изменений в своем здоровье, что отражается в их весе.

В Eat This, Not That поделились 7 самыми радикальными трансформациями по похудению среди звезд. Возможно, именно эти примеры смогут вдохновить вас к переменам.

Джессика Симпсон

Рождение ребенка – это вызов для любой женщины, особенно когда речь идет о трех детях и постоянном давлении со стороны медиа. По данным Wonderwall, Джессика Симпсон справилась с этой нагрузкой довольно спокойно и сбросила около 45 килограммов.

Келли Осборн

Келли Осборн способна вдохновлять своими успехами по похудению в течение нескольких лет. В частности, в 2020 году ей удалось сбросить более 38 кг. И хотя она не раскрыла своих секретов, ее личный тренер отметил, что успех достигнут благодаря тренировкам высокой интенсивности.

Баста Раймс

Этот популярный рэпер, в последнее время привлекающий внимание своими успехами по похудению. В Men's Health сообщалось, что Баста Раймс вероятно похудел на 45 кг, благодаря чему сейчас выглядит невероятно уверенно и здоровее.

Саймон Ковелл

Английский телевизионный ведущий и продюсер смог вернуться к здоровому образу жизни и поразить свою трансформацию. После падения в 2017 году Саймон Коуэлл похудел на 9 кг и дополнительно сбросил еще 27 кг, достигнув общей потери веса в 36 килограммов.

Джон Гудмен

По данным Insider, этот известный актер кино и сериалов сумел похудеть на 68 кг. Сравнивая его ранние комедии с современными ролями, трудно поверить, что это тот же актер.

Итон Сапли

Звезда спортивной драмы "Вспоминая титанов" и фильма "Американская история Икс" смог сбросить 90 килограммов. По данным от Wonderwall, это достижение стало одной из величайших историй возвращения веса в Голливуде.

Адель

В эфире шоу Saturday Night Live Адель поделилась своим путем похудания, во время которого ей удалось сбросить около 45 килограммов. Она сказала, что: "Я знаю, что выгляжу очень, очень по-другому с тех пор, как вы видели меня в последний раз, но на самом деле из-за всех ограничений COVID и запрета на путешествия мне пришлось путешествовать легко и брать с собой только половину себя, и именно эту половину я и выбрала.

